Rusya’dan ABD’ye tıbbi ekipman yardımı!

Tıbbi malzeme ve maskelerin bulunduğu en büyük kargo uçağı An-124'ün içi böyle görüntülendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından, Rusya Savunma Bakanlığı’nın ABD’ye koronavirüsle mücadele kapsamında tıbbi ekipman yardımı yapacağı açıklandı.

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Tıbbi malzeme ve maskelerin bulunduğu en büyük kargo uçağı An-124.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Rusya, tıbbi malzeme ve maskelerin bulunduğu en büyük kargo uçağı An-124 Ruslan’ı, ABD’ye Covid-19 ile mücadele kapsamında ve ABD vatandaşlarının hayatını kurtarmak üzere gönderiyor."

ABD, 189 bin 633 kişi ile dünya genelinde en çok vakanın tespit edildiği ülke konumunda. Ülkede virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 81’e çıktı.

