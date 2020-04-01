Samsun'da bir mahalle karantinaya alındı

Market sorumlusu Harun Altun, şu şekilde açıklamada bulundu: Asılsız ihbarlar ile ambulansları Perşembe ve Cumartesi olmak üzere 2 kere ambulans çağırarak fotoğraf çektiler. Fotoğraf çekildikten sonra sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapılmış. Asılsız bir şekilde kasiyerlerimizde Korona virüs vakası olduğunu, market müdürümüzün Korona virüsten vefat ettiğini paylaşmışlar. Böyle bir şey söz konusu değildir. Marketimizde herhangi bir sorun yoktur.

Sosyal medya üzerinden insanlara korkuya neden olan fotoğraflar nedeniyle çok fazla olumsuzluk yaşadıklarını söyleyen market yetkilileri, Rutin olarak temizlik ve dezenfektan işlemi yapıyoruz. Böyle bir şey söz konusu değildir diyerek bu olayı gerçekleştirenlerden şikayetçi olacaklarını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını devam ederken, yurt genelinde de koronavirüse karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Sağlık ekipleri gece gündüz vatandaşların yardımına koşarken bazı kendini bilmezler de acil çağrı merkezini arayarak asılsız ihbar vermeye devam ediyor.

Bursa’da akıl almaz koronavirüs tuzağı: Mahalleliye korku saldı

Sosyal medyadaki yalan paylaşımlar ve düzenlenen tezgahların Korona virüsten daha tehlikeli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Bursa'da 112'yi defalarca arayan kişiler, bir market için "burada koronavirüslü hasta var" ihbarı yaptı. 112 ekipleri ihbarı kayda alıp olay yerine gelince marketin fotoğraflarını çekip, sosyal medyadan koronavirüs paniğini paylaştılar. İş yeri sahibi bu duruma isyan ederken, "Bu komployu kuranlar hakkında yasal hakkımızı kullanacağız. Asılsız ihbarlar ile hem 112'yi meşgul ediyorlar, hem de işletmemizi zor durumda bırakıyorlar. Burada koronavirüslü kimse yok. Ayrıca bizim tarafımızdan yapılmış ihbar da yok" dediler.