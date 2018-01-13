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ASYA

Rusya’dan İsrail'e tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in yerleşim faaliyetlerini sürdürmesinin, Filistin-İsrail sorununa iki devletli çözüm getirme olasılığını baltaladığını belirterek, "Ortadoğu’da adil ve güvenilir bir barışa ulaşma şansını azalttığı açıktır” ifadelerini kullandı.

Haber MerkeziAA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni konutlar inşa etme sürecinin Ortadoğu’da adil ve güvenilir bir barışa ulaşma şansını azalttığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarındaki İsrail yerleşim faaliyetlerinin yasalara aykırılığı konusundaki ilkeli tavrını yinelediği vurgulandı.

İsrail’in süratle işgal ettiği yer: Doğu Kudüs
OYNAT01:24
İsrail’in süratle işgal ettiği yer: Doğu Kudüs
İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 242 ve 478 sayılı kanunlarına göre işgal altında sayılan Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin evlerini yıkıyor ya da meskenlerinden tahliye ederek yerlerine Yahudi aileleri yerleştirmek suretiyle şehri adım adım Yahudileştiriyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Kudüs'ü birbirinden ayıran yolun hemen kenarında, Mescid-i Aksa'ya yürüme mesafesindeki Şeyh Cerrah Mahallesi, İsrail'in Yahudileştirme politikasına son dönemde maruz kalan en önemli bölge sayılıyor.
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  • İsrail’in bu tür yaklaşımlarının İsrailliler ile Filistinliler arasındaki doğrudan görüşme koşullarını yaratmasına yardımcı olmayacağı belirtilen açıklamada, “İsrail’in yerleşim faaliyetlerini sürdürmesinin, Filistin-İsrail sorununa iki devletli çözüm getirme olasılığını baltaladığı, Ortadoğu’da adil ve güvenilir bir barışa ulaşma şansını azalttığı açıktır.” ifadelerine yer verildi.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Kurumu, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine yüzlerce ilave konut inşa etme kararını onaylamıştı. Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız vermişti.

Almanya'dan İsrail'e tepki
DÜNYA
Almanya'dan İsrail'e tepki

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