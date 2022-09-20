Rusya’dan Kanada’ya büyükelçilik saldırısı nedeniyle nota

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın büyükelçiliğe saldırı düzenleyen faillerin bulunmasını talep ettiği ve saldırı sonrasında Kanada’dan saldırganların bulunması için bir çaba sarf edilmediği belirtildi.

Açıklamada, "Alison LeClaire’e, Rusya’nın Ottowa Büyükelçiliği arazisine Molotof kokteyli atan kimliği belirsiz kişinin suç unsuru oluşturan eylemelerinden ve polise rağmen Rus büyükelçiliğinin girişinin saldırgan bir grup tarafından kapatılmasından dolayı kararlı protesto bildirildi" ifadeleri kullanılarak, “Kanada’nın diplomatik misyon başkanının dikkati, Rusya Federasyonu’nun, Kanada’daki diplomatik misyonlarına karşı benzer eylemlerde olduğu gibi kolluk kuvvetlerinin bu olayları engellemediği ve failleri gözaltına almadığı gerçeğine çekildi" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Rus tarafı, 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi kapsamında Kanada tarafının yükümlülüklerine uygun olarak, Rus dış misyonlarının yanı sıra çalışanları ve ailelerinin uygun şekilde korunmasını sağlamak için acil önlemler talep etti" ifadeleri kullanıldı.

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"Kanadalıların İzyum’dan gelen son görüntülerde şok olduğunu biliyoruz”

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly’nin Sözcüsü Adrien Blanchard ise yaptığı açıklamada, şiddet ve vandalizmin kabul edilemez olduğunu ve ilgili makamların konuyu araştırdığını belirterek, "Kanadalıların İzyum’dan gelen son görüntülerde şok olduğunu biliyoruz. Bu yüzden (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’i ve suç ortaklarını savaş suçlarından sorumlu tutmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız" dedi.

FOTOĞRAF 10 Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Avrupa ülkeleri Rusya’ya yönelik kısıtlamaları artırıyor. Polonya ve Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya, bugün itibarıyla Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı. Polonya ve Baltık ülkeleri Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine Schengen vizesi olanlar da dahil olmak üzere turistik veya zaruri olmayan amaçla ziyaret gerçekleştirecek tüm Rus vatandaşlarını içeren kısıtlamadan Rus muhalifler, diplomatlar, nakliye işi ile uğraşan kişiler, AB vatandaşlarının aile fertleri ve AB ülkelerinde oturma izni bulunanlar muaf tutulacak. Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu vatandaşlarının büyük çoğunluğunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki eylemlerini desteklemesinin alınan bu kararda büyük bir etken olduğu ifade edilerek, alınan bu kararın son derece haklı olduğu vurgulandı. Letonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, \"Ukrayna’daki saldırılar devam ederken bu saldırgan devletin vatandaşlarının ülkelerimize turistik seyahatler yapması ahlaki olmadığı gibi aynı zamanda politik bir provokasyon ve güvenliğimizi tehdittir\" denildi. Estonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ajanlarının turist vizesi kullandığının altını çizildi. Litvanya tarafı ise, Rus vatandaşlarına vize verilmesinin sınırlandırılmasının adil ve etkili bir yöntem olacağını belirtti. Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya ve Polonya, bu ayın başında yaptıkları ortak açıklamada Rus vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarının 19 Eylül’de yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. Putin'i kızdıracak karar: Dört ülke Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya, bu ayın başında yaptıkları ortak açıklamada Rus vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarının 19 Eylül'de yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. Söz konusu karar uygulanmaya başlandı. Dört ülke Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı.

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