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Dünya Rusyadan S-400 açıklaması Erteleme söz konusu değil
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ASYA

Son Dakika: ​Rusya'dan S-400 açıklaması: Erteleme söz konusu değil

Rusya'dan S-400 açıklaması: Erteleme söz konusu değil

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Dış Politika Yardımcısı Ushakov, S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye tesliminin ertelenmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Haber Merkezi IHA
S-400 Hava Savunma Sistemleri.
S-400 Hava Savunma Sistemleri.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Yardımcısı Yuri Ushakov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında yapılan görüşme sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin soruları üzerine S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye tesliminin ertelenmesinin söz konusu olmadığını belirten Ushakov, "Genel olarak biliyoruz ki Amerikalılar, S-400 füze sistemlerinin Türkiye'ye teslim edilmesinin ertelenmesi konusunda ısrar ediyor. Ama bana öyle geliyor ki aylar önce yaptığımız anlaşma aktif bir şekilde uygulanmaya başlanıyor. Şu anda bir erteleme yok" dedi.

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