Rusya'dan Ukrayna'nın bazı bölgelerine hava saldırısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya'daki ABD birliklerinin "işgalci" sıfatında bu ülkede bulunmaya devam ettiğini söyledi. Putin İkinci dünya savaşı hatırlatmasında bulunarak, savaş sonrası SSCB'nin Almanya'daki işgal statüsünü sona erdirdiğini lakin ABD'nin bunu yapmadığını ifade etti.