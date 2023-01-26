|
Dünya

Rusya'dan Ukrayna'nın bazı bölgelerine hava saldırısı

Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerine hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı tarafından yapılan açıklamada Rusların attığı ilk füzelerin havada vurulduğu açıklandı.

12:00 . 26/01/2023 Perşembe
AA
Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı

Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ignat, Rus savaş uçaklarının ülkesine 30'dan fazla füze fırlattığını açıkladı.

Ignat, Rusya'nın Murmansk bölgesinden 6 kadar Tu-95 savaş uçağının havalandığını ve ülkesine füzeler fırlattığını kaydetti.

Kiev'de patlama sesleri

Öte yandan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram'dan yaptığı açıklamada, başkentte patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rusların attığı ilk füzelerin havada vurulduğunu belirtti.


#Rusya
#savaş
#Ukrayna
2 saat önce
default-profile-img
Rusya'dan Ukrayna'nın bazı bölgelerine hava saldırısı
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı: Gençler arasında birinciyiz
Gizli hazineler dağı: Göğün en yüksek tepesinden kaydedildi görüntüleri hayran bıraktı
Fatih Erbakan'dan İsveç tepkisi: Bunlar yaptırımdan anlar
Fransa'da reform krizi: Grev çağrısı yapıldı yüzlerce kişi hükümete karşı ayaklandı
Yargıtay üyesi Serdar Mutta YSK üyesi oldu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.