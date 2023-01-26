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Dünya

Litvanya'dan Almanya'ya Leopard mesajı: Tanke schön

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tanklarını gönderme kararı almasına memnuniyetlerini belirtirken, ''Tanke schön'' ifadesini kullandı.

09:18 . 26/01/2023 Perşembe
AA
Leopard tank

Leopard tank

Landsbergis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanca "Çok teşekkürler" anlamına gelen "Danke schön" cümlesine göndermede bulundu.

Ukrayna bayrağı taşıyan bir tank resmini paylaşan Landsbergis, söz konusu resimde "Tanke schön" ifadesine yer verdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya verdiği askeri desteği daha da güçlendireceğini ve Leopard 2 ana muharebe tankları sağlamaya karar verdiklerini açıklamıştı.

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Scholz'un bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında söz konusu kararı duyurduğunu belirtmiş, Almanya'nın silahlı kuvvetler envanterinden 14 Leopard 2 A6 tankından oluşan bir bölük sağlayacağını aktarmıştı.

Hebestreit, Ukraynalı askerlerin Leopard tanklarıyla ilgili eğitiminin Almanya'da hızlı şekilde başlayacağını ifade etmişti.


#Almanya
#Leopard
#Litvanya
#tank
1 saat önce
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Litvanya'dan Almanya'ya Leopard mesajı: Tanke schön
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