Litvanya'dan Almanya'ya Leopard mesajı: Tanke schön

ABD'nin Ukrayna'ya sevk etmeyi planladığı Abrams tanklarının etkisinin büyütülmemesini gerektiğini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu tanklar da diğerleri gibi yanacak. Ancak çok pahalılar ve bedeli de öncelikle Avrupalı vergi mükelleflerince ödenecek" dedi.