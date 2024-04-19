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Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya füzeli saldırı: Ölü ve yaralılar var

Rusya, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk kentine füzeli saldırı düzenledi. Yetkililer, beş katlı bir binanın vurulduğunu, 2'si çocuk olmak üzere 8 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

14:38 - 19/04/2024 Cuma
DHA
Ukrayna/ Dnipropetrovsk
Ukrayna/ Dnipropetrovsk

Rusya, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk kentine düzenlediği füze saldırısında 2'si çocuk olmak üzere 8 kişi yaşamını yitirdi.


Dnipropetrovsk'teki beş katlı bir binanın vurulduğunu açıklayan yetkililer, 2'si çocuk olmak üzere 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.


Ukrayna Başbakanı Denys Smyhal saldırılarla ilgili açıklamasında, “Dnipropetrovsk bölgesi. Rusya'nın büyük füze saldırısı sonucu şimdiden aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı. Düşman sivil altyapıya saldırdı. Hasarlı konut binaları var. Olay yerindeki tüm servisler çalışıyor. Yangınlar söndürüldü. Yaralılara yardım yapılıyor” dedi.


Dünya basınında ölü sayısının 9'a yükseldiğine dair haberler üzerine Ukrayna Başsavcılığı, yaralı bir çocuğun öldüğüne dair yaptığı açıklamada “Neyse ki, üçüncü çocuğun Dnipropetrovsk bölgesine yapılan bir düşman saldırısı sonucu öldüğü bilgisi doğrulanmadı. Doktorların çabaları sayesinde yaralı 6 yaşındaki çocuk kurtarıldı" ifadelerine yer verdi.



#Rusya
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