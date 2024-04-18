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Dünya

Rusya: ABD Ukrayna'ya sağladığı destekten kar elde ediyor

Rusya, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı maddi destekten kar elde ettiğini belirterek, "ABD'nin sevdiği sömürgeci siyaset" olarak nitelendirdi.

16:38 - 18/04/2024 Perşembe
AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı maddi destekten kar elde ettiğini belirterek, "Ukrayna borçlandırılıyor. Bu, ABD'nin sevdiği sömürgeci siyaset." dedi.


Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya maddi desteğini değerlendirdi.


ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı maddi destekten kar elde ettiğini söyleyen Peskov, şu ifadeleri kullandı:

"Washington, iç siyasetteki anlaşmazlıklar sebebiyle Ukrayna'ya desteğini sürdürmek için farklı yöntemler arıyor. Her halükarda herhangi bir destek, fiilen Ukrayna'nın, son Ukraynalıya kadar çatışmaya teşvik edilmesini ve ABD için kar sağlanmasını içeriyor. Amerikalılar kendilerini unutmuyor. Herhangi bir destek, her şeyden önce tahsis edilen paraların çok önemli bir kısmının ABD'nin askeri sanayisi alanında kalmasını sağlıyor. Daha sonra bu, devlete vergiye dönüşüyor. Ukrayna borçlandırılıyor. Bu, ABD'nin sevdiği sömürgeci siyaset"

Ukrayna'ya ABD tarafından sağlanan maddi desteğin cephedeki durumu değiştirmediğini dile getiren Peskov, bu durumun Ukrayna için uygun olmadığını savundu.



#ABD
#Rusya
#Ukrayna
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