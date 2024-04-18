Rusya: ABD Ukrayna'ya sağladığı destekten kar elde ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı maddi destekten kar elde ettiğini belirterek, "Ukrayna borçlandırılıyor. Bu, ABD'nin sevdiği sömürgeci siyaset." dedi.
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya maddi desteğini değerlendirdi.
ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı maddi destekten kar elde ettiğini söyleyen Peskov, şu ifadeleri kullandı:
Ukrayna'ya ABD tarafından sağlanan maddi desteğin cephedeki durumu değiştirmediğini dile getiren Peskov, bu durumun Ukrayna için uygun olmadığını savundu.