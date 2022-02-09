Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov: Beyaz Saray beni tehdit ediyor

Antonov, basın mensuplarına açıklamasında, ABD idaresinin onu sınır dışı etme ihtimaliyle ilgili soruya, "ABD’nin bu duruşunu doğruluyorum. Gerçekten de durum değişmedi, daha önce söylediğim gibi kalıyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Rusya’nın, ABD’nin Moskova Büyükelçisinin koruyucularına vize vermemesi durumunda, onu sınır dışı etmekle tehdit ettiğini belirten Antonov, “Bu, Amerikalıların, Moskova ve Washington’daki diplomatik varlık düzeyini düşürme ihtimalini göz önünde bulundurduğu anlamına geliyor” ifadesini kullandı.

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