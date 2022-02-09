Dünya Rusyanın ABD Büyükelçisi Antonov Beyaz Saray beni tehdit ediyor
AMERİKA

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov: Beyaz Saray beni tehdit ediyor

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Beyaz Saray’ın kendisini sınır dışı etme tehditlerinden vazgeçmediğini söyledi.

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Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov: Beyaz Saray beni tehdit ediyor
Anatoly Antonov

Antonov, basın mensuplarına açıklamasında, ABD idaresinin onu sınır dışı etme ihtimaliyle ilgili soruya, "ABD’nin bu duruşunu doğruluyorum. Gerçekten de durum değişmedi, daha önce söylediğim gibi kalıyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Rusya’nın, ABD’nin Moskova Büyükelçisinin koruyucularına vize vermemesi durumunda, onu sınır dışı etmekle tehdit ettiğini belirten Antonov, “Bu, Amerikalıların, Moskova ve Washington’daki diplomatik varlık düzeyini düşürme ihtimalini göz önünde bulundurduğu anlamına geliyor” ifadesini kullandı.

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