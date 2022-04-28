Rusya'nın asker yunusları Sivastopol Deniz Üssü'nü koruyor

ABD Donanma Enstitüsü’nün haber sitesi USNI'de yer alan ve uydu fotoğraflarına dayandırılan özel habere göre Rus Donanması, Sivastopol’da bulunan deniz üssünü korumak adına liman girişine iki adet eğitimli yunus balığı yerleştirdi. USNI'nin iddialarının yayınlandığı savunmasanayist sitesinde yunusların işgalin başladığı şubat ayından itibaren bölgede görülmeye başladığı kaydedildi.

Rusya, 2014'te Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım Yarımadası’nda bulunan Ukrayna Donanması’na ait yunus eğitim merkezinde askeri amaçlar için yunus balıklarını eğitiyor. Ukrayna işgalinin başladığı şubat ayından itibaren de eğitimli asker yunusları Ukrayna'dan gelebilecek tehditlere karşı Sivastopol Donanma Üssü'nde kullanıyor.

SABOTAJ ÖNLEME FAALİYETLERİNDE KULLANILIYORLAR

Sivastopol, Rusya’nın Karadeniz’deki en büyük donanma üssü olma özelliğine sahip. Yunusların görevi ise Ukraynalı dalgıçların limana sızıp sabotaj saldırıları düzenlemesini önlemek. Yunusların bu rolü aslında bir ilk değil. Pek çok ülke yunus balıklarını eğiterek çeşitli deniz görevlerinde kullanıyor.

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Uydu fotoğraflarında Sivastopol Deniz Üssü girişindeki yunus balıklarının tutulduğu alan görülüyor.

Sivastopol’de bulunan Rus Donanmasına ait gemilerin çoğu Ukrayna’nın envanterindeki füzelerin menzilinin dışında yer alıyor ancak bu gemiler deniz altından yapılacak olan her türlü sabotaj saldırısına karşı korumasız. Yunus balıklarının Soğuk Savaş’tan bu yana Sovyetler dahil çeşitli taraflar tarafından bu tür görevler için eğitildiği bilinen bir gerçek.

Rus Donanmasının eğitimli yunusları Sivastopol limanının girişine konuşlandırıldı.

BALİNALAR VE FOKLAR DA ASKERİ AMAÇLAR İÇİN KULLANILIYOR

Rus Kuzey Filosu ise kendi görev alanında diğer deniz memelerini eğiterek görevlerde kullanıyor. Bu bölgede kullanılan memeliler arasında ise beyaz balinalar ve foklar yer alıyor. Nisan 2019’da Rusya’nın eğittiği bir beyaz balina Norveç açıklarında yakalanmıştı. Beyaz balinanın Rus Donanması programından firar ettiği tahmin ediliyordu.

2018 yılında ise Karadeniz Filosu’na ait yunus balıkları birkaç aylığına Rusya’nın Suriye/Tartus’ta bulunan deniz üssüne sevk edilmişti.

ŞİŞE BURUNLU YUNUSLAR TERCİH EDİLİYOR

Bu tür görevlerde genellikle kullanılan hayvan türü yunus balıkları. Özellikle de şişe burunlu yunuslar. Oldukça zeki olduğu bilinen bu balıklar çeşitli görevlerin icrasında kullanılabiliyor.

Bu görevler ise şöyle: Düşman dalgıçların limanlara girişlerini önlemek, mayın tespiti, istihbarat toplama görevleri ve düşman gemilerine limpet mayınlarının yerleştirilmesi. Bu canlılar düşman limanlarına kolayca sızabilme özelliğine sahipler. Ancak dost-düşman ayrımı konusu büyük bir sıkıntı. Bu programların ne denli başarılı olduğu ise ayrı bir tartışma konusu…

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DONANAMA İÇİN DENİZ MEMELİLERİNİ EĞİTEN ÜLKELER

ABD dışında deniz kuvvetleri için deniz memelilerini eğiten diğer ülkeler Rusya(Sovyetler Birliği), Kuzey Kore, İsrail ve İran. Sovyetler Birliği askeri yunusların eğitimine 1965 yılında Sivastapol’da (Kırım) kurulan bir merkezde başladı. Sovyetler çökünce bu programı Ukrayna devraldı ama yunuslar askeri eğitimden çok engelli çocukların terapisi programlarında kullandı.Ukrayna 2012’de yunusları tekrar askeri programa dahil etti fakat 2014’te Rusya Kırım’ı ilhak edince merkezdeki yunuslar Rusların eline geçti. Rusya Savunma Bakanlığı 2016’da askeri amaçlar için 5 şişe burunlu yunus almış bu tesiste eğitim programı yürütmeye başlamıştı.

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