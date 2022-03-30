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Dünya Ukrayna Karadenizde görülen deniz mayınlarından Rusyayı sorumlu tuttu
AVRUPA

Ukrayna Karadeniz'de görülen deniz mayınlarından Rusya'yı sorumlu tuttu

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 26-28 Mart'ta Türkiye ve Romanya'da görülen deniz mayınlarının 2022 yılı başı itibarıyla Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne kayıtlı olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna Karadenizde görülen deniz mayınlarından Rusyayı sorumlu tuttu
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Rus askeri kuvvetlerinin, 2014 yılında Ukrayna'nın Sivastopol kentini geçici işgali sırasında ele geçirdiği deniz mayınlarını kullanarak, uluslararası ortaklar nezdinde Ukrayna'yı kasten kışkırtmaya ve itibarsızlaştırmaya çalıştığı ifade edildi.

  • Açıklamada, Rusya'nın tüm Karadeniz'de, Azak'ın yanı sıra Kerç ve Karadeniz boğazlarında kasıtlı olarak deniz mayınlarını, her şeyden önce sivil nakliye ve denizdeki insan yaşamını tehdit eden fiili ayrım gözetmeyen eylem silahlarına dönüştürdüğü belirtildi.

Ukrayna'ya karşı geniş çaplı savaş başlatan Rusya Deniz Kuvvetlerinin, sivil gemileri ele geçirip imha etmenin ve Ukrayna'yı denizden bombalamanın yanı sıra, deniz mayınlarını yeni bir "korsanlık yöntemi" olarak kullandığı ifade edilen açıklamada, sürüklenen mayınların kullanımı ve bunların öngörülemeyen sonuçlarının sorumluluğunun yalnızca Rusya Federasyonu ve donanmasına ait olduğu vurgulandı.

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