Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması Avrupa'da nasıl görülüyor?

Saffet Özdemir

"Batının Ukraynalılara yardım etmek için hala yapabileceği çok şey var"

The Guardian gazetesinde yazar Timothy Gardon Ash tarafından bir Rusya-Ukrayna krizi analizi kaleme alındı. Ash, "24 Şubat'ın sonuçlarının ortaya çıkması yıllar alacak, ancak Batının Ukraynalılara yardım etmek için hala yapabileceği çok şey var" diyerek yardım çağrısında bulundu. Henüz yeni başlamakta olan savaşın etkilerini azaltmak için Avrupa’nın ve Batı’nın yapması gereken dört şeyin yapılması gerektiğini vurgulayan Ash, öncelikle tüm saldırı şekillerine karşı NATO topraklarının her karışının savunulması gerektiğini belirtti. Nihayetinde 70 yıl boyunca, İngiltere dahil Batı Avrupa ülkelerinin güvenliği, NATO anlaşmasının 5. maddesinin “Birimiz hepimiz ve hepimiz birimiz için” vaadinin güvenilirliğine bağlıydı. Ash, ikinci olarak Batıyı Rusya ile doğrudan bir savaşa sokacak eşiği aşmadan Ukraynalılara insanların elinden gelen tüm desteği sunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Batıya kaçacak birçok Ukraynalıya yardım etmeye hazır olmaları gerektiğini belirten Ash, üçüncü olarak ise Rusya'ya uygulanan yaptırımların önceden hazırlanmış olanın ötesine geçmesi gerektiğini aktardı.

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"Rusya olası bir nükleer felakete karşı önlem almalı"

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nda Nükleer Politika Programında direktör olan James M.Acton ise Rusya’nın Çernobil’e girmesiyle birlikte bir kaza olası olmasa da, Rusya’nın nükleer bir felaketten kaçınmak için istisnai önlemler alması gerektiğini belirtti. Rusya'nın yasa dışı ve sebepsiz yere Ukrayna'yı işgalinin ortaya çıkan insani felaketinin endişe verici bir nükleer boyutu olduğunu söyleyen Acton, en büyük riskin Ukrayna'nın on beş ayrı reaktör içeren ve 2020'de ülkenin elektriğinin yarısından fazlasını üreten dört aktif nükleer santrali çevresinde savaşma potansiyelinden geldiğini ifade etti. Ayrıca Acton, olası bir çatışma durumunda itfaiyeciler gibi destek personelinin zamanında tesise ulaşamama olasılığından bahsederek insanların büyük zararlar görebileceğini vurguladı. Doğrudan bir saldırı olduğu zaman da yakıt depolarının boşalarak ciddi radyoaktivite açıklarına sebep olarak hasar oluşturabileceğinin altını çizen Acton, sözlerine şu şekilde devam ediyor: "Moskova, saldırganlığının doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu herhangi bir nükleer kazadan doğrudan sorumlu olacak. Rusya büyüyen suç listesine böyle bir kazanın eklenmesini istemiyorsa istisnai önlemler almalıdır."

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"Rus gazetesi Novaya Gazeta hem Rusça hem de Ukraynaca yayınlanacak"

Nobel Barış Ödülü sahibi Rus gazetesi Novaya Gazeta’nın yazı işleri müdürü Dmitry Muratov, barışçıl bir direniş gösterisinde Novaya Gazeta'nın Cuma günkü sayısının hem Rusça hem de Ukraynaca yayınlanacağını söyledi. Muratov, Perşembe günü meydan okurcasına Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden duyduğu utançtan bahsetti ve Cuma günkü gazetenin Ukraynaca ve Rusça olarak yayınlanacağını söyledi. Muratov, Ukrayna'ya yönelik sebepsiz saldırının Rusya'yı etkili bir şekilde nükleer savaşa ittiğini ve gezegeni yalnızca bir Rus savaş karşıtı hareketinin kurtarabileceğini ifade etti. Ayrıca, gazetesinin Cuma günkü baskısının Rusça ve Ukraynaca olarak yayımlanacağını, "Çünkü Ukrayna'yı düşman, Ukrayna dilini de düşmanın dili olarak tanımıyoruz" dedi.

Обращение Дмитрия Муратова, главного редактора «Новой газеты»: «Мы не признаем Украину врагом, а украинский язык — языком врага.И никогда не признаем».Только глобальное антивоенное движение может спасти жизнь на этой планете».https://t.co/n8SL3wiWB1

— Новая Газета (@novaya_gazeta) February 24, 2022

DÜNYA "Avrupa tarihinin 70 yıldır en karanlık saati"

OYNAT 00:48 Merhum Kadir Mısıroğlu yıllar önce söylemişti: Önce Kırım arkasından Ukrayna'nın bir kısmı Merhum Kadir Mısırlıoğlu'nun Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyonunu 8 yıl önce söylemesi sosyal medyada gündem oldu. Mısırlıoğlu, ''Nasıl çarlığı yıktıktan sonra esir milletlere istiklal veren komünistler, ayağı düz basınca tekrar o milletleri birer ikişer toplamaya kalkıştıysa; bugün de Putin aynı şeyi yapıyor. Komünizm yıkılınca hepsi müstakil oldu, şimdi ayağı düz basıyor gaz satıyor vs. yavaş yavaş toplamaya başladı. Evvela Kırım, arkasından Ukrayna'nın bir kısmı. Arkasından Azerbaycan da gelebilir. Ben bundan korkuyorum'' dedi.



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