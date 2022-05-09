Dünya Rusyanın zafer kutlamasına damga vuran anlar Şoygunun ve askerlerin yüz ifadesi dikkat çekti
ASYA

Rusya'nın zafer kutlamasına damga vuran anlar: Şoygu'nun ve askerlerin yüz ifadesi dikkat çekti

Rusya, 9 Mayıs Zafer Günü’nü, Moskova’daki Kızıl Meydan’da askeri geçit töreniyle kutladı. Kutlamalar tüm dünya tarafından yakından takip edilirken törende, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rus askerlerinin yüz ifadeleri dikkatlerden kaçmadı. Geçit törenini değerlendiren Rusya Uzmanı-Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın, "Askerler yürüyor ama ben General Sergey Şoygu'yu yakından izledim. Yüz ifadesi çok kötü. Askerin moral motivasyonu son derece düşük" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusyanın zafer kutlamasına damga vuran anlar: Şoygunun ve askerlerin yüz ifadesi dikkat çekti
9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan’da 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları çerçevesinde askeri geçit töreni düzenlendi. Tüm dünya, Rusya Devlet Başkanı Putin’in törende yapacağı konuşmayı merak ederken Rus lider, Ukrayna'daki savaşa yönelik Batı'ya mesaj gönderdi.

Putin, alınan savaş kararının kaçınılmaz olduğunu söylediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Donbas'ta topraklarımızı ele geçirmek istediklerini biliyorduk. Ukrayna'nın nükleer silah planları vardı, NATO çevremizde yayılıyordu. Bu ülkemiz için bir tehdit haline gelmişti. Bölgede askeri altyapıyı her geçen gün artırdılar. Sınırlarımıza her gün daha çok yaklaştılar. Tehlike her gün artıyordu. Verilecek tek doğru karar buydu. Egemen bir devletin alabileceği tek doğru kararı aldık."

Dünyanın yakından takip ettiği törenlerde dikkat çeken anlar yaşandı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle askeri geçit töreninin hava kuvvetleri bölümünün iptal edilmesi soru işaretlerine neden oldu. Ancak törenler esnasında uçuşları engelleyebilecek bir hava muhalefetinin bulunmadığı görüldü.

"ŞOYGU'NUN YÜZ İFADESİ ÇOK KÖTÜ"

Öte yandan törenlerde Rus askerinin ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yüz ifadeleri dikkatlerden kaçmadı. Konuya dikkat çeken Rusya Uzmanı-Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın, CNN Türk'te katıldığı yayında Rusya için hem acıklı hem trajedik bir gün olduğunu söyledi. Çaşın, "Askerler yürüyor ama ben General Sergey Şoygu'yu yakından izledim. Yüz ifadesi çok kötü. Askerin moral motivasyonu son derece düşük" ifadelerini kullandı.

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