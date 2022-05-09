Dünya Rusyanın askeri geçit töreninin hava kuvvetleri bölümü "hava şartlarından" dolayı iptal edildi
ASYA

Rusya'nın askeri geçit töreninin hava kuvvetleri bölümü "hava şartlarından" dolayı iptal edildi

Rusya'da Sovyet zaferinin 77'nci yıldönümü sebebiyle başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da askerî geçit töreni düzenlendi. Törende yapacağı konuşma, tüm dünya tarafından merak edilen Rus lider Vladimir Putin, Batı'ya mesajlar gönderdi. Kızıl Meydan'daki törenlerde en az Putin'in konuşması kadar öne çıkan bir diğer konu ise askeri geçit töreninin hava kuvvetleri bölümünün iptal edilmesi oldu. Onlarca helikopter ve uçağın yapacağı gösteri, olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi. Ancak törenler esnasında uçuşları engelleyebilecek bir hava muhalefetinin bulunmadığı görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusyanın askeri geçit töreninin hava kuvvetleri bölümü hava şartlarından dolayı iptal edildi
9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları

Rusya'da Sovyet zaferinin 77'nci yıldönümü için hazırlıklar tamamlandı. Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü nedeniyle askerî geçit töreni düzenlendi. Vladivostok'ta ise savaşta hayatını kaybedenlerin anısına 'Ölümsüz Alay' yürüyüşü gerçekleştirildi.

9 Mayıs’ta Rusya Devlet Başkanı Putin’in ne mesaj vereceği merak ediliyordu.

PUTİN'DEN BATI'YA MESAJ

Rus lider Vladimir Putin, Kızıl Meydan'daki Zafer Günü konuşmasında Ukrayna'daki savaşa yönelik Batı'ya mesaj gönderdi. Putin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Donbas'ta topraklarımızı ele geçirmek istediklerini biliyorduk. Ukrayna'nın nükleer silah planları vardı, NATO çevremizde yayılıyordu. Bu ülkemiz için bir tehdit haline gelmişti. Bölgede askeri altyapıyı her geçen gün artırdılar. Sınırlarımıza her gün daha çok yaklaştılar. Tehlike her gün artıyordu. Verilecek tek doğru karar buydu. Egemen bir devletin alabileceği tek doğru kararı aldık.

Sovyetlerin çöküşünden sonra ABD eşsiz bir durumdan bahsetti ancak yanılıyorlar. Rusya Sovyetler Birliği'nden ayrı bir karaktere sahip. Biz aynı ülke değiliz. Batı zafer için çok çalışmış olan Rusyaların çabalarını boşa çıkarmak istiyorlardır.

Batı Rusya'yı dinlemek istemedi, başka planları vardı. Rusya askerleri ve Donbas askerleri kendi toprakları için savaşıyor. Bu nedenle 2. Dünya Savaşı'nın verdiği dersleri asla unutmamalıyız. Bugün bizler için hayatını kaybedenleri anıyoruz. 2014'de Odessa'da ölenleri de anıyoruz, Neo-Nazi'lerin elinde can verenleri de anıyoruz."

PUTİN'İN UÇAKLARI NEDEN UÇAMADI?

Kızıl Meydan'da en az Putin'in konuşması kadar dikkat çeken diğer bir konu ise askeri geçit töreninin hava kuvvetleri bölümünün iptal edilmesi oldu. Onlarca helikopter ve uçağın yapacağı gösteri, olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi. Ancak törenler esnasında uçak ve helikopterlerin uçuşunu engelleyebilecek bir hava muhalefetinin bulunmadığı görüldü.

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