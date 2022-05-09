Dünya Putin Vatanımız için savaşıyoruz
ASYA

Putin: Vatanımız için savaşıyoruz

Sovyet zaferinin 77'nci yıldönümü için hazırlıklar tamamlandı. Hem başkent Moskova'daki Kızıl Meydan hem de Vladivostok kentinde 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askerî geçit töreni düzenlendi. Rus lider Vladimir Putin, Zafer Günü konuşmasında ''Batı Rusya'yı dinlemek istemedi, başka planları vardı. Ukrayna'da yapmamız gerekenleri yaptık, bağımsızlık için yapık. Rus askerleri kendi toprakları için savaşmaktadır. Nato, Donbas ve Kırım’a girmek istiyordu. Ukrayna’da bağımsızlığımız için yapmamız gerekeni yaptık'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Putin: Vatanımız için savaşıyoruz
Rusya Devlet Başkanı Putin.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 9 Mayıs Zafer Bayramı töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

  • Rusya-Ukrayna savaşı 2 ay geride kalırken tüm dünyanın merakla beklediği gün geldi çattı. Rusya, 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da gösterişli bir tören ile kutluyor.

MERAKLA BEKLENEN KONUŞMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin günlerdir hakkında sayısız iddia ortaya atılan konuşmasını az önce yaptı. "Şimdiye kadar düşmanlarımızla birçok savaş verdik. Ordumuzun cesaretinden ve savaşa katılanların çocukları ve torunlarının cesaretlerinden biz de övünüyoruz. Küresel savaşın dehşetini durdurmak için elimizden geleni yapma görevimiz var. Rusya hep denklik ilkesini savunmuştur" diyen Putin sözlerine şöyle devam etti;

VERİLECEK TEK DOĞRU KARARI VERDİK

"Rusya Batı dünyasında her iki tarafın da çıkarlarını düşünmek istedi ancak NATO bunu gördü. Başka plan içerisindeydiler Donbas'ta. Donbas'ta ve Kırım'da topraklarımızı ele geçirmek istediklerini biliyorduk. Ukrayna'nın nükleer silah planları vardı, NATO çevremizde yayılıyordu. Bu ülkemiz için bir tehdit haline gelmişti. Bölgede askeri altyapıyı her geçen gün artırdılar. Sınırlarımıza her gün daha çok yaklaştılar. Tehlike her gün daha da artıyordu. Verilecek tek doğru karar buydu. Egemen bir devletin alabileceği tek doğru kararı aldık.

BİZ SOVYETLER BİRLİĞİ İLE AYNI ÜLKE DEĞİLİZ

Sovyetlerin çöküşünden sonra ABD eşsiz bir durumdan bahsetti ancak yanılıyorlar. Rusya Sovyetler Birliği'nden ayrı bir karaktere sahip. Biz aynı ülke değiliz. Batı zafer için çok çalışmış olan Rusyaların çabalarını boşa çıkarmak istiyorlardır.

RUSYA KENDİ TOPRAKLARI İÇİN SAVAŞIYOR

Batı Rusya'yı dinlemek istemedi, başka planları vardı. Rusya askerleri ve Donbas askerleri kendi toprakları için savaşıyor. Bu nedenle 2. Dünya Savaşı'nın verdiği dersleri asla unutmamalıyız. Bugün bizler için hayatını kaybedenleri anıyoruz. 2014'de Odessa'da ölenleri de anıyoruz, NEO-Nazi'lerin elinde can verenleri de anıyoruz.

TÜM DÜNYAYA BİRLİK OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK

Neo Nazi'lerin saldırılarında hayatını kaybeden askerlerin ailelerine yardım edeceğiz, onların ailelerine yardım edeceğiz. Yaralı askerlerimiz kurtarmak isteyen kahraman sağlık görevlilerimize teşekkür ediyorum. Kızıl Meydan'da omuz omuzayız. Ülkemizin her bir yandan gelenler var. Rusya'nın düşmanlarının uluslararası terör çetelerini kullandığını gördük ancak başarılı olamadı. Bugün birçok Rus birbirini koruyor, bugün tüm dünyaya birlik olduğumuzu gösteriyor.

Nazi'lere karşı savaşan dedelerimiz bize mücadelenin ne olduğunu gösterdiler. Yaşasın silahlı kuvvetlerimiz, yaşasın Rusya"

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