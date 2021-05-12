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Dünya Savaş gemisinin gövdesinden nesli tükenmekte olan iki balinanın ölüsü çıktı
AMERİKA

Savaş gemisinin gövdesinden nesli tükenmekte olan iki balinanın ölüsü çıktı

Avustralya Kraliyet Donanması’na ait destroyerin gövdesinden, biri 20 metre ve diğeri 7.6 metre iki balina çıkartıldı. Olayla ilgili yapılan açıklamada nesli tükenmekte olan balinaların ne zaman öldüğünün ise bilinmediği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Savaş gemisinin gövdesinden nesli tükenmekte olan iki balinanın ölüsü çıktı
HMAS Sydney adlı savaş gemisinin gövdesinden biri 20 metre ve diğeri 7.6 metre iki balina çıkartıldı.

Avustralya Kraliyet Donanması, geçen hafta sonu ABD'nin San Diego Donanma Üssü’ne yanaşan HMAS Sydney adlı savaş gemisinin gövdesinden nesli tükenmekte olan iki ölü fin balinası çıkarıldığını açıkladı.

Yetkililer, balinaların ne zaman öldüğünün bilinmediğini ve balinalarının karkasının San Diego Donanma Üssü’nde tutulduğunu belirtti.

Balina gemi çarpışmalarını inceleyen araştırma biyoloğu John Calambokidis basına yaptığı açıklamada, “Üzücü, ama aynı zamanda şaşırtıcı değil. Aşina olduğum vakaların büyük çoğunluğunda, gemi balinaya çarptığının farkında değil” dedi.

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