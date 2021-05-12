Savaş gemisinin gövdesinden nesli tükenmekte olan iki balinanın ölüsü çıktı

Avustralya Kraliyet Donanması, geçen hafta sonu ABD'nin San Diego Donanma Üssü’ne yanaşan HMAS Sydney adlı savaş gemisinin gövdesinden nesli tükenmekte olan iki ölü fin balinası çıkarıldığını açıkladı.
Yetkililer, balinaların ne zaman öldüğünün bilinmediğini ve balinalarının karkasının San Diego Donanma Üssü’nde tutulduğunu belirtti.
Balina gemi çarpışmalarını inceleyen araştırma biyoloğu John Calambokidis basına yaptığı açıklamada, “Üzücü, ama aynı zamanda şaşırtıcı değil. Aşina olduğum vakaların büyük çoğunluğunda, gemi balinaya çarptığının farkında değil” dedi.