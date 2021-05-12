Savaş gemisinin gövdesinden nesli tükenmekte olan iki balinanın ölüsü çıktı Avustralya Kraliyet Donanması’na ait destroyerin gövdesinden, biri 20 metre ve diğeri 7.6 metre iki balina çıkartıldı. Olayla ilgili yapılan açıklamada nesli tükenmekte olan balinaların ne zaman öldüğünün ise bilinmediği belirtildi.

Haber Merkezi 12 Mayıs 2021, 16:48 Son Güncelleme: 12 Mayıs 2021, 16:50 DHA