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Dünya ABD Yunanistana silah yığıyor
AVRUPA

ABD Yunanistan'a silah yığıyor

ABD’ye ait “LIBERTY PROMISE” kargo gemisi Dedeağaç’a silah getirdi. Paskalya tatili nedeniyle gemi Dedeağaç limanına girmemişti ve bu sabah erken saatlerde Dedeağaç limanına girdi ve getirdiği silah ve askeri malzemeyi indirmeye başladı. Yunan medyasından ekinos haberinde, yaklaşık 800 parça askeri araç ve teçhizatın yük gemisinden indirilmesi için çalışmaların dün itibari ile başlandığını aktardı. Kargo gemisinden indirilmeye başlanan askeri araçlar arasında,110 “Black Hawk”, 10 “Chinook” tipi askeri nakliye, 25 adet de “Apache” tipi saldırı helikopteri yer alıyor.

Haber Merkezi Diğer
ABD Yunanistana silah yığıyor
ABD’ye ait “LIBERTY PROMISE” kargo gemisi Dedeağaç’a silah getirdi.

NATO’nun “DEFENDER Europe 21” tatbikatında yer alacak olan silahlar ABD’ye ait “LIBERTY PROMISE” kargo gemisi ile Dedeağaç’a indirilmeye başlandı. İndirme çalışmaları iki gün boyunca devam edecek.

800 PARÇA ASKERİ ARAÇ

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, (NATO) son 25 yılın en büyük tatbikatlarından biri olan "Defender Europe-21" için hazırlıkları tamamlıyor. ABD’ye ait “LIBERTY PROMISE” kargo gemisi tatbikatta kullanılacak askeri teçhizatlar Dedeağaç Limanı’ndan indirilmeye başlandı. İndirme çalışmalarının iki gün boyunca devam edeceği ifade edildi. Yunan medyasından ekinos haberinde, yaklaşık 800 parça askeri araç ve teçhizatın yük gemisinden indirilmesi için çalışmaların dün itibari ile başlandığını aktardı. Kargo gemisinden indirilmeye başlanan askeri araçlar arasında,110 “Black Hawk”, 10 “Chinook” tipi askeri nakliye, 25 adet de “Apache” tipi saldırı helikopteri yer alıyor.

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28 BİN ASKER YER ALIYOR

Yunanistan bu yıl ilk kez “Defender Europe” planlarına dahil edildi.Türkiye'nin de yer aldığı DEFENDER Europe 21” tatbikatında 21’i NATO üyesi olmak üzere 26 ülke katılıyor. Tatbikat, 28 bin askerin katılımıyla 12 ülkede gerçekleştiriliyor. Ukrayna, Kosova, Moldova, Bosna-Hersek ve Gürcistan da NATO üyesi olmamasına rağmen tatbikata katılan ülkeler arasında. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, mart ayından bu yana hazırlıkları süren Defender Europe 21 tatbikatının başladığını ve haziran ayının ortalarına kadar devam edeceğini açıklamıştı.

YARIN HAREKETLİLİK YAŞANACAK

Bazı kaynaklara göre 7 Mayıs Cuma günü ise Dedeağaç’ta hareketlilik yaşanacak. Amerika’nın Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Konstantinos Floros ve Kara Kuvvetleri komutanı Korgeneral Haralambos Lalusis Dedeağaç’ta olacak.

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