Savaşacağız

Suriye Yüksek Aşiretler Meclisi Konsey Başkanlığını yürüten Şuaytat Aşireti Lideri Şeyh Rafi Racu Ebu Ukle, Yeni Şafak’a önemli açıklamalarda bulundu. Konseyin geçen yıl mart ayında Şanlıurfa’da yapılan bir konferansla, Kuneytra’dan Dera’ya ve Haseke’ye kadar Arap, Türkmen, Kürt, Dürzi, Hristiyan olmak üzere Suriyeli 60 aşiret ve 20 kabilenin katılımıyla kurulduğunu anlatan Ebu Ukle, “Bu birliğin aynı çatı altında buluşturduğu aşiretler Suriye’nin yüzde 80’ini kapsıyor” dedi. Ebu Ukle, 10-13 Aralık 2017’de 354 aşiret liderinin katılımıyla düzenlenen sempozyumda konsey başkanlığına seçildiğini anımsatırken, “Bu sempozyuma sadece Suriye’den değil, Suudi Arabistan’dan, Katar’dan gelen aşiret reisleri de katıldı” bilgisini verdi. Hedeflerinin Suriye’nin bütünlüğünü korumak olduğunu anlatan Ebu Ukle, PKK/PYD de dahil olmak üzere terörün her türlüsüyle mücadele edeceklerinin altını çizdi. İşte, Ukle’nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Aşiretler Konseyi Başkanı Ebu Ukle, Yeni Şafak'a konuştu.

İŞGALCİLERE BIRAKMAYIZ

“PKK/PYD bölgedeki en tehlikeli düşmanımız. PKK/PYD, DEAŞ, Rusya, rejim ve yandaşları, Amerika, İranlı milisler... Ülkemizi hiçbir işgalciye bırakmayacağız. PKK ‘DEAŞ’a karşı savaşıyorum’ dese de iki terör örgütü de aynı. Tuğgeneral Sukkar el Musa el Heyyal, rejimin eski generali, DEAŞ’ın emirlerinden. Şu anda PYD bölgesinde sarayda yaşıyor. PKK Suriye’den kaçanların tapu, kimlik ve mallarına el koydu. Biz aşiretler olarak şunu söylüyoruz: Çatalla, kaşıkla da olsa topraklarımızı geri alacağız. Buralarda altyapı çalışmalarının başlaması için önce PYD işgalinin sona ermesi gerekir. İşgal devam ettiği sürece ne ABD ne Suud ne BAE ne de başka hiçbir şeyi kabul etmeyiz.”

ABD TERÖRÜN KAYNAĞI

“Aşiretler olarak Türkiye’nin koordinasyonuyla yola çıktık. Ancak Türkiye’den maddi destek almıyoruz. Maddi desteği Kuveyt ve Katar’daki aşiretler veriyor. Bizim Türkiye ile kanımız da yolumuz da birdir. Biz sadece Türkiye’yle yol alabiliriz. Bizim kesinlikle ne ABD ne Batıyla bu konuda hiçbir temasımız, bağlantımız yok. Bu tamamen bize atılmış bir iftiradır. Biz ABD’nin projelerinin karşısındayız. Onlar terörün arkasındalar. Kandil dağının ötesinden çeteleri, teröristleri getirdi bunlar. ABD zaten terörü oluşturan, yapan taraftır. Biz şunu da çok iyi biliyoruz ki Avrupa da ABD gibidir, Suriye halkının çıkarlarını gözetmez. Suriye halkının çıkarlarını gözeten, dost ve kardeş tek ülke Türkiye vardır.”

TÜRKİYE İLE BİRLİKTEYİZ

“Türkiye’nin Suriye’de yaptığı her türlü operasyonu destekliyoruz. Biz Türkiye ile beraberiz. Hatta Türkiye’ye bir zarar gelmesin diye biz onların önünde gideriz. Biz daha önce İdlib’de bulunan aşiretlerle de konuştuk. ‘Türkiye gelsin, biz Türkiye ile beraber PKK, HTŞ terörünü sonlandıralım, her türlü destekleyelim’ dediler. İdlib operasyonunu da destekliyorlar. Biz Türkiye’nin yapmış olduğu Fırat Kalkanı veya diğer her türlü şeyi destekliyoruz. Bugün Fırat Kalkanı bölgesinde bazı sıkıntılar var. Bazı gruplar başkalarının ajandalarını uyguluyor.

Eğer Türkiye olmasaydı böyle bir bölge olmazdı, insanlar geri dönemezdi. Kıyamet gününe kadar Türk halkına borçlu olduğumuzu biliyoruz ve bunun gereğini yapmak istiyoruz.”

İşgalciler korkaktır

20 Ocak’ta Suriye’de toplanıp teşkilatlanmayı tamamlayacaklarını anlatan Ebu Ukle, çok yönlü bir konsey olarak hareket edeceklerini ve Suriye topraklarını işgalcilerden temizleyinceye kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. “Bizim önceliğimiz topraklarımızı terörden temizlemek, PKK ve DAEŞ’i kovmaktır. Bunlar işgalcidir. İşgalciler korkak olur. Silahlarımızla mücadelemizi vereceğiz” diyen Ukle, Soçi’de yapılacak Suriye Halkları Kongresi’ne davet edildiklerini de belirterek çekincelerini şöyle anlattı: “Eğer Cenevre-1 ve aynı zamanda devrim temellerini içeriyorsa Soçi’ye de katılacağız. Tabi bir de eğer Türkiye garantör olarak bunu kabul ediyor ve bu toplantıya gidilmesini arzu ediyorsa. Soçi’ye davet edildik. Ancak Rusya ve İran bize hem düşman hem de hakem burada. Dolayısıyla eğer Soçi’de Türkiye söz sahibi olacaksa durum farklı olur, katılırız.”

