Afrin’i ABD engelliyor

Yeni Şafak, Astana sürecinde İran ve Rusya’nın Afrin konusunda Türkiye’ye, ‘inisiyatif sizde’ dediği bilgisine ulaştı. Astana görüşmelerini takip eden ve Rus heyeti ile birebir görüşmeler yaptığını söyleyen Suriyeli uluslarası ilişkiler uzmanı Doktor Besil el-Hac Casim, 2017 Eylül ayının son haftasında yapılan 7. Astana toplantısında İran ve Rusya’nın bu kararını Türk heyetine ilettiğini anlattı. Afrin’e yapılması planlanan harekâtta yaşanan gecikmenin ABD kaynaklı olduğunu belirten Casim, şunları söyledi:

İNİSİYATİF ANKARA’DA

“Afrin ve İdlib konusunda Türkiye en az 3 ay kaybetti ve her geçen gün Türkiye’nin aleyhine işliyor. ABD şantajları ve engellemeleri sonucu TSK, Afrin’e müdahale konusunda oyalandı. Astana’da Rus yetkililer, PKK’ya ‘Tel Rıfat’tan başlayarak bölgeyi sahiplerine teslim edin’ dediklerini ancak örgütün devreye ABD’yi soktuğunu bana anlattı. Şu an Münbiç, Tel Abyad, Tel Rıfat ve Afrin konusunda Türkiye doğrudan ABD ile görüşüyor. Rusya ve İran inisiyatifi tamamen Ankara’ya bıraktı. Astana’da İran, Esed’i Afrin konusunda tepkisiz kalmaya ikna garantisi verdi. Ancak Esed ve PKK arasında birtakım gizli ve karanlık ittifaklar var. Rejimin son İdlib saldırıları Afrin konusunda dikkatleri dağıtmak ve Türkiye’yi zor duruma düşürmek içindir. Esed’e Türkiye’yi sıkıştırma amaçlı bu saldırılar konusunda bazı Körfez ülkeleri de aktif destek veriyor.”

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GÜVENCE ALDILAR

Aralarında Afrin’in de bulunduğu ve PKK tarafından tek taraflı kanton ilan edilen 5 bölgede 19 Ocak tarihinde yapılacak seçimler, ABD direktifiyle iptal edildi. Kandil’den yönetilen terör örgütüne 35 bin kişilik ordu kurduran ABD, yakın zamanda ilan etmeye hazırlandığı ‘Birleşik Kuzey Suriye Federasyonu’na Afrin’i de dahil ederek Türkiye’nin askeri müdahalesine engel olmayı planlıyor. ABD’nin Afrin’i de korsan sınırlara dahil etme çabası terör örgütünün Afrin’deki sözde sorumlularından Ahmed Hedro tarafından da örgüt mensuplarına yönelik yaptığı konuşmada açıkça dile getirildi. Terör elebaşısı, Türkiye’nin muhtemel Afrin operasyonu konusunda ABD’den himaye sözü aldıklarını, herkesin rahat olması gerektiğini ve Afrin’i terk etmeyi düşünmediklerini belirtti.

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