Dünya Şehit olursam üstüme Türk bayrağı örtün
ORTADOĞU

'Şehit olursam üstüme Türk bayrağı örtün'

Gazze sınırında İsrail tarafından vurularak şehit edilen 27 yaşındaki Bedvan'ın akrabaları açıklama yaptı. Cenazesinin üstüne Türk bayrağı örtülen şehit Bedvan'ın yakını İyhab Bedvan, "Muhammed her zaman şehit olduğu takdirde üzerine Türk bayrağı örtülmesini isterdi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İsrail askerleri tarafından Gazze sınırındaki gösterilerde vurularak şehit olan 27 yaşındaki Muhammed Şerif Bedvan, Türk bayrağına sarılarak son yolculuğuna uğurlandı.
İsrail askerleri tarafından Gazze sınırındaki gösterilerde vurularak şehit olan 27 yaşındaki Muhammed Şerif Bedvan, Türk bayrağına sarılarak son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail askerleri tarafından Gazze sınırındaki gösterilerde vurularak şehit olan ve naaşı Türk bayrağına sarılarak son yolcuğuna uğurlanan 27 yaşındaki Muhammed Şerif Bedvan'ın akrabaları açıklama yaptı.

Bedvan, Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere katılmak üzere evden her çıkışında ailesi, akrabaları ve arkadaşlarına şehit olduğu takdirde naaşının Türk bayrağına sarılmasını vasiyet ediyordu.

Gazzeli şehit Türk bayrağına salırak uğurlandı
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Gazzeli şehit Türk bayrağına salırak uğurlandı
İşgalci İsrail'in saldırısı sonucu şehit olan 4 Filistinli toprağa verildi. 27 yaşında şehit olan Şerif Bedvan'ın naaşının üzeri Türk bayrağıyla örtüldü.
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"Şehit olduğu takdirde üzerine Türk bayrağı örtülmesini isterdi."

Şehidin amcasının oğlu İyhab Bedvan yaptığı açıklamada, "Muhammed her zaman şehit olduğu takdirde üzerine Türk bayrağı örtülmesini isterdi." dedi.

İyhab Bedvan, şehidin Türkiye'yi çok sevdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişiliğine hayran olduğunu belirterek, "Bana her zaman 'Keşke Türkiye'ye gidip Erdoğan'ı yüz yüze görebilsem' derdi." diye konuştu.

Bedvan'ın başlangıcından beri gösterilere gittiğini ve her gidişinde Türk bayrağı açtığını belirten İyhab Bedvan, "Bir defasında ona neden sürekli Türk bayrağı taşıyorsun dediğimde bana şöyle cevap verdi:

Türkiye'yi ve cumhurbaşkanını çok seviyorum. Erdoğan adil biri, kutsallarımızı ve İslam'ı savunan tek kişi' diye cevap vermişti.

Gazze şehitlerini uğurladı
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Gazze şehitlerini uğurladı

İyhab Bedvan, şehidin sürekli olarak kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin davasının ve Filistinlilerin savunucusu olduğunu söylediğini belirtti.

Gazze sınırındaki gösteriler sırasında Filistinliler zaman zaman Türk bayrağı veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerini taşıyor.

  • Daha önce Gazze sınırındaki gösteriler sırasında Türk bayrağı açtıktan sonra İsrail askerlerince vurularak yaralanan Filistinli genç Emin Selim, yaralanmasına rağmen Türk bayrağını elinden düşürmemiş ve Türkiye'nin Filistin'e desteğine bir teşekkür nişanesi olarak Türk bayrağı taşıdığını dile getirmişti.

İsrail, sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri sürerek dün öğleden sonra Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurmuş, saldırılarda Muhammed Şerif Bedvan (27), Muhammed Ebu Ferhane (31), Şaban Ebu Hatır (26) ve Mahmud Kışta (23) şehit olmuştu.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 140'tan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu.

AA
İsrail askerleri tarafından Gazze sınırındaki gösterilerde vurularak şehit edilen 27 yaşındaki Muhammed Şerif Bedvan...

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