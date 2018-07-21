Dünya Gazze şehitlerini uğurladı
ORTADOĞU

Gazze şehitlerini uğurladı

İşgalci İsrail'in saldırısı sonucu şehit olan 4 Filistinli toprağa verildi. 27 yaşında şehit olan Şerif Bedvan'ın naaşının üzeri Türk bayrağıyla örtüldü.

Haber Merkezi AA
Şehit Şerif Bedvan'ın naaşının üzeri Türk bayrağıyla örtüldü.
Şehit Şerif Bedvan'ın naaşının üzeri Türk bayrağıyla örtüldü.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde dün düzenlediği saldırılarda şehit olan 4 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı. Filistinli Şehitlerden Muhammed Şerif Bedvan'ın (27) naaşı, Gazze'nin orta kesimindeki Hazreti Ömer Camisi'ne getirildi.

AA

Naaşın üzerine Türk bayrağı örtüldü

Yolda üzerine Türk bayrağı örtülen Bedvan'ın naaşı camide kılınan cenaze namazının ardından kentteki mezarlıkta toprağa verildi.

Şehitlerden Muhammed Ebu Ferhane'nin (31) cenazesi Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Abesan el-Kebira beldesindeki Ömer bin Abdulaziz Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından beldedeki mezarlıkta defnedilirken, Şaban Ebu Hatır'ın (26) naaşı da Han Yunus kentine bağlı Beni Suheyla beldesindeki Hamza bin Abdulmuttalib Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından beldedeki mezarlıkta toprağa verildi.

AA

Şehitlerden Mahmud Kışta'nın (23) naaşı ise Refah kentindeki Bedir Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından kentteki mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail, sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri sürerek dün öğleden sonra Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurmuş, saldırılarda 4 Filistinli şehit olmuştu. İşgalci İsrail ordusu da bir İsrail askerinin, sınırın Gazze tarafından açılan ateş sonucu öldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Ordudan yapılan açıklamada ayrıca dün gün boyu Gazze'ye düzenlenen saldırılarda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 15 hedefin vurulduğu kaydedilmişti.

AA

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