Dünya Sembol savaşları
ORTADOĞU

Sembol savaşları

ABD ve İran, biribirini tehdit ederken hep sembollere başvuruyor.İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 1979’da rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen 52 hedefi vuracaklarını ilan eden Trump’a “290 sayısını hatırla” cevabını verdi. ABD’nin 1988’de düşürdüğü sivil İran uçağında 290 kişi ölmüştü. İran’ın misilleme olarak 13 senaryo üzerinde durması da “13 sayısının Hıristiyanlarca uğursuz” sayılmasına gönderme olarak yorumlanıyor.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani’nin Irak’ta öldürülmesinin ardından ABD ve İran arasında sembol savaşları başladı. 1979’da ABD Tahran Büyükelçiliği’nde esir alınan 52 Amerikalı’yı temsilen, ABD Başkanı Trump aralarında kültüren hedeflerin de bulunduğu 52 İran sahasının hedef alınacağını duyurdu. İran tarafı ise ABD tarafından 1988’de düşürülen ve 290 kişinin hayatını kaybettiği uçak hadisesi, Cemrekan Camiine çekilen Kırmızı Bayrak ve “13 senaryo” çıkışlarıyla semboller savaşında karşılık verdi.

TRUMP’IN 52 VURGUSU

ABD Başkanı Trump’ın işaret ettiği 52 rehine meselesi için ise 40 yıl geri gitmek gerekiyor. 10 Şubat 1979 devriminin hemen ardından ABD’ye giden İran şahının geri iadesini talep eden üniversite öğrencileri 4 Kasım günü büyükelçilik binasını işgal etti. Büyüyen olaylar 20 Ocak 1981’e dek uzanan rehine krizine dönüştü.Elçilikten gizlice kaçmayı başaranların ardından kalan 66 diplomattan hasta bir kadın ile 13 Afrika kökenli Amerikalı’yı serbest bırakan işgalciler, 52 kişiyi 444 gün boyunca rehin tuttu. Cezayirli diplomatların arabuluculuğu sonucu 20 Ocak 1981’de elçilik çalışanları, ABD ve İran arasında yapılan anlaşmayla serbest kaldı.

RUHANİ’DEN 290’LI YANIT

Ruhani
  • Trump’ın 52 nokta mesajına İran Cumhurbaşkanı Ruhani’den yanıt geldi. Ruhani, “52 sayısını ifade edenler 290 sayısını da hatırlamalıdır. #IR655 İran ulusunu asla tehdit etmeyin” diyerek önemli bir mesaj verdi. Ruhani’nin 290 sayısını hatırlayın diyerek verdiği şifreli mesajın arkasında 3 Temmuz 1988 yılında düşürülen İran uçağı yatıyor. Bender Abbas-Dubai seferini yapan İran Havayollarına ait A-300 tipi Airbus yolcu uçağı, ABD savaş gemisinden fırlatılan füzenin isabet etmesi sonucu Hürmüz Boğazı’na düşmüştü. 655 sefer sayılı uçağındaki 16 mürettebat ve 66’sı çocuk 274 yolcu yaşamını yitirmişti. Dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan, uçağın çatışma sırasında ve uyarı ateşine uymadığı için yanlışlıkla düşürüldüğünü belirtmişti.

13 İNTİKAM SENARYOSU

Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, General Kasım Süleymani’nin öldürülmesine cevap olarak Tahran yönetiminin 13 senaryo üzerinde durduğunu söyledi. Mehr Haber Ajansı’na göre, Şemhani, “Konsey toplantısında Süleymani’nin intikamını almak için 13 senaryo gündeme geldi. En alt düzeydeki senaryo dahi tatbik edilse, Amerikalılar için tarihi bir kabus olur.” dedi. Şemhani, “Bölgede 19 ABD üssü var. 11’i doğu ve batı sınırlarımıza yakın. Kuzey ve güneyimizdeki 8 üste alarm durumundalar. Buralardaki asker ve teçhizatları hakkında bilgimiz var. En ufak hareketlerini takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham: 35 ölü 48 yaralı
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Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham: 35 ölü 48 yaralı
ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman'daki cenaze töreninde çıkan izdihamda 35 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

KIRMIZI BAYRAK ÇEKİLDİ

  • İran, Kum şehrindeki Cemrekan Camii kubbesine ise ‘kırmızı bayrak’ çekti. İran kültürü ve Şii inancına göre ‘savaş’ anlamına gelen kızıl bayrak, intikam alınmadan çekildiği gönderden indirilmemesiyle biliniyor. Cemrekan Camiinin M.S. dokuzuncu yüzyılda yaşayan 12. İmam Mehdi’nin emriyle Hasan Musle tarafından inşa edildiğine inanılıyor. Şiiler bir mağarada kaybolduğuna inandıkları İmam Mehdi’nin halen yaşadığına ve günün birinde geri dönerek dünyayı kötülüklerden kurtaracağına inanıyor.

Türbelerin altı füze deposu

Trump’ın 52 nokta mesajıyla Ayetullah Humeyni’nin mezarı başta olmak üzere Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi, Kum'daki Mesume Türbesi, Şiraz'daki Tahte Cemşit, Pasargad, Doğu Azerbaycan'daki Babek Kalesi gibi çeşitli noktalara dikkat çektiği belirtiliyor. İran’ın bazı görkemli türbelerin altını füze deposu olarak inşa ettiği, ABD’nin de 52 mesajıyla aslında bu füze depolarını işaret ettiği öne sürüldü.

Kasım Süleymani öldürüldü
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Kasım Süleymani öldürüldü
Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü bildirildi. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Havalimanı'na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği doğrulandı.

Africom’dan Kenya’ya takviye güç

Donald Trump

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), El Şebab terör örgütünün saldırısına uğrayan ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Kenya'daki Manda Körfezi üssüne takviye kuvvet gönderdiğini açıkladı. AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Afrika Komutanlığının Doğu Afrika Müdahale Gücü, El Şebab teröristlerince düzenlenen saldırı sırasında hava üssündeki güvenliği takviye etmek üzere Manda Körfezi'ne ulaşmıştır." ifadesine yer verildi. Doğu Afrika Müdahale Gücü, AFRICOM bünyesinde Cibuti'de konuşlu. Söz konusu müdahale gücü, 50 askerden oluşuyor.

Büyükelçilik karşısına Süleymani posteri

ABD Büyükelçililiği
  • Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçililiği binası karşısına öldürülen Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis’in dev posterleri asıldı. Öte yandan Süleymani ile Mühendis’in öldürülmesinin ardından sessiz kalan hükümet karşıtı protestocular suskunluğunu bozdu. Öte yandan Ekim ayından bu yana süren hükümet karşıtı protestoların merkezi olan Bağdat’taki ünlü Tahrir Meydanı’nda toplanan protestocular, İran ve ABD karşıtı sloganlar attı. Irak Meclisi’nin yabancı askerleri ülkeden çıkarması kararını protesto eden göstericiler, “Ben Iraklıyım, Meclis beni temsil etmiyor” yazılı afişler taşıdı. Protestocular, Irak’ın başka ülkelerin çıkarını korumak için kullanılmasını reddettiklerini dile getirdi.

İranlı general Kasım Süleymani kimdir?
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İranlı general Kasım Süleymani kimdir?
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD Başkanı Trump'ın emriyle Bağdat'ta öldürülmesi bölgede henüz ilan edilmeyen bir savaşa kapı araladı. İlkokul mezunu bir inşaat işçiliğinden İran'ın en kritik askeri makamına ulaşan Kasım Süleymani kim ve neden bu kadar önemli? İran'ın Ortadoğu'daki gizli kolu Kasım Süleymani'yi anlattık:
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