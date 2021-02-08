Ses dalgalarıyla yağmur yağdırdılar: Bir uçak motoru gürültüsüne sahip

Çin’de yapılan araştırmaya göre bilim insanları ses dalgalarıyla yağmur yağdırmayı başardı.

Başkent Pekin’deki Tsinghua Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, düşük frekanslı ses dalgalarıyla bir bulut hedef alınarak yağış miktarının artırılabildiği tespit edildi.

Scientia Sinica Technologica'da yayınlanan araştırmada, bulutların ses dalgaları yardımıyla hareketlendirildiği belirtilirken ses dalgalarının hareketlendirilmesinde 50 hertz ses dalgası kullanıldığı bu miktarın da insanın duyamayacağı bir ses seviyesi olduğu ifade edildi.

UÇAK MOTORU GÜRÜLTÜSÜNE SAHİP

Bulutları hareket ettirmek için gönderilen dalgaların ses seviyesinin 160 desibel olduğu, bunun da bir uçak motoru gürültüsüne sahip olduğunun altı çizildi.