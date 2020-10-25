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Dünya Şiddetli çatışmalar sürüyor Tüm cepheler Azerbaycan ordusunun kontrolünde
ASYA

Şiddetli çatışmalar sürüyor: Tüm cepheler Azerbaycan ordusunun kontrolünde

Şiddetli çatışmalar sürüyor: Tüm cepheler Azerbaycan ordusunun kontrolünde

Azerbaycan ordusunun, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların devam ettiği belirtildi. Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan, Ermenistan’a ait hedefleri vurmaya devam ediyor.
Azerbaycan, Ermenistan’a ait hedefleri vurmaya devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonların gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut, Gubadlı ve Laçin yönlerinde değişen yoğunlukta sürdürüldüğü belirtildi.

Ermenistan güçlerinin tank, top ve havanlarla ateş açtığı, Azerbaycan ordusunun ise harekat planına uygun başlıca istikametlerde faaliyetlerini sürdürdüğü ve kontrol edilen alanları daha da genişlettiği ifade edildi.

Ermenistan uçağı düşürüldü
GÜNDEM
Ermenistan uçağı düşürüldü

Açıklamada, Hocavend, Gubadlı ve Laçin bölgelerinde Ermenistan güçlerinin direnişini zayıflatan Azerbaycan ordusunun farklı yönlerde yeni ilerlemeler sağladığı, Ağdere ve Hocavend istikametinde büyük zaiyat veren Ermenistan güçlerinin mühimmatının tükendiği ve topçu bataryalarının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Azerbaycan ordusu düşmana ezici darbeler vurmaya devam ediyor
OYNAT 00:58
Azerbaycan ordusu düşmana ezici darbeler vurmaya devam ediyor
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Ordumuz düşmana ezici darbeler vermeye devam ediyor.' ifadelerine yer verildi.


Gubadlı'ya getirilen Ermenistan ordusu 543. alay 1. taburunun insan gücü ve askeri teçhizat kaybıyla geri çekildiği, Ermenistan'ın Kotayk eyaletinin Tsaghkadzor kentinden Dağlık Karabağ'a gönderilen askerlerin büyük bölümünün de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun cephenin farklı istikametlerinde Ermenistan güçlerine ait 2 tank, 2 zırhlı araç, 4 D-30 obüsü, bir 2A36 Giasint-B topu ve 7 otomobili imha ettiği belirtildi.

Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

Ermenistan ordusu bırakıp kaçtı: İşte Azerbaycan'ın ele geçirdiği askeri araçlar
FOTOĞRAF 11
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Ermenistan ordusuna ait Rus yapımı personel ve yük taşıyıcı araçlar, Azerbaycan'ın Yevlah kentindeki bir askeri üsse getirildi.
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Azerbaycan ordusunda görevli askeri bir yetkilinin verdiği bilgilere göre, askeri araçlar, Ermenistan'ın işgalinde bulunan Sugovuşan'a bağlı Taliş köyünde ele geçirildi.
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Ermenistan askerlerinin operasyon sırasında çok sayıda araç ve mühimmatı geride bıraktığını belirten yetkili, üsse getirilen araçların ele geçirilen ganimetlerin bir kısmı olduğunu ifade etti.
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Operasyon sırasında ele geçirilen araçların içinde Ermenistan askerlerine ait evrak, üniforma, postal, kask ve kişisel malzeme de yer alıyor.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev, 3 Ekim'de, 1994'ten bu yana Ermenistan işgalinde bulunan Sugovuşan bölgesinin geri alındığını bildirmişti.
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Ermenistan ordusu bırakıp kaçtı: İşte Azerbaycan'ın ele geçirdiği askeri araçlar
Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen Ermenistan'a ait askeri araçların bir kısmını görüntülendi.


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