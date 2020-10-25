Ermenistan uçağı düşürüldü

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan’a ait bir savaş uçağını düşürdüğü bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan’a ait bir savaş uçağının düşürüldüğü ifade edildi. Azerbaycan hava savunma güçlerince vurulduğu belirtilen uçağın türü konusunda bilgi verilmedi. Bu arada Ermenistan ordusuna ait 1 İHA daha düşürüldü.