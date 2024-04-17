Şifa'da toplu mezar bulundu

TRT Arapça kameramanı Sami Şahade geçen hafta Gazze’deki Nusayrat Kampı’nda görev yaparken İsrail bombardımanında yaralandı. Ambulans gelmediği için hastaneye arkadaşları taşıdı. 3 saatlik ameliyattan sonra ise sağ bacağını kaybetti. Birçok savaş bölgesinde görev yaptığını anlatan 16 yıllık gazeteci Şahade, “Hayatımda bu kadar dehşet verici bir savaş görmedim. Kaybettiğim bacağım umarım kıyamet günü bana şahitlik ve şefaat eder. İsrail’in katliamını tüm dünyanın görmesi için görevimi yapmaya ve Gazze’nin sesi olmaya devam edeceğim” dedi.