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Dünya

Şifa'da toplu mezar bulundu

İsrail’in baskın düzenleyip iki hafta boyunca yüzlerce Filistinliyi katlettiği Şifa Hastanesi’nin avlusunda toplu mezar ortaya çıktı. İlk olarak hastanenin ön bahçesinde gömülü 10 cenaze tespit edildi. Cenazelerin bir kısmı çürümüş ve vücut parçalarından ibaret. Yanmış, kesilmiş, toplu veya tek başına gömülmüş birçok cesede de rastlanan avluda arama çalışmaları sürüyor.

04:00 - 17/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:06 - 17/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail ordusunun baskın düzenleyerek 2 hafta boyunca yüzlerce Filistinliyi öldürdüğü ve harabeye çevirdiği Gazze kentindeki Şifa Hastanesi avlusunda toplu mezar bulundu. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin yayımladığı videoda, İsrail askerlerinin baskın yaptığı Şifa Hastanesi'nde yapılan çalışmalara yer verildi. Videoda konuşan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Komitesi Üyesi Mutasım Salah, "Şifa Hastanesinde ilk toplu mezar, hastanenin ön bahçesinde gömülü 10 cenazenin bulunmasının ardından ortaya çıktı. Bulunan cenazelerin bir kısmı çürümüş durumda, bir kısmı da vücut parçalarından ibaret ve bazı cesetler kadınlara ait" ifadesini kullandı.

YANMIŞ VE KESİLMİŞ CESETLER

Salah, toplu mezardan çıkarılan cenazelerle ilgili çalışmaların; Sağlık, Adalet, İçişleri bakanlıklarından yetkililerin bulunduğu ortak bir komite tarafından yürütüldüğünü vurguladı. Sağlık kaynakları da hastane bahçesinde bulunan 10 cenazenin, İsrail askerleri tarafından daha önce öldürülüp, hastanenin ön bahçesine düzensiz bir şekilde gömüldüğünü belirtti. Hastanenin avlusunun çeşitli yerlerinde onlarca çürümüş, yanmış, kesilmiş, toplu veya tek başına gömülmüş cesede rastlandığını bildiren sağlık kaynakları, hastanenin avlusunda ve çevresinde arama çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.



#Soykırım
#Gazze
#Filistin
#İsrail
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