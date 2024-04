Kaybettiğim bacağım bana şahitlik etsin

Yayına çıkmak için, Gazze’nin kuzeybatısındaki Nusayrat Kampı'nda saha görevinde hazırlık yaptıklarını söyleyen Muhabir Sami Barhoum, “7 Ekim’den bu yana sürekli tehditler alıp engelleniyoruz. Bizlerin gazeteciler olarak dünyanın her yerinde haber yapma özgürlüğümüz var. Fakat İsrail, bizim Gazze’de yaşanan soykırımı dünyaya anlatmamızı türlü türlü yollarla engelliyor. İsrail ordusu savaşın ilk anlarından itibaren kasıtlı olarak gazetecileri hedef alıyor. Biz de böyle bir durumda nasıl hayatta kalacağımızı her gün düşünüyoruz. Bu durum, Gazze'den görüntü aktaran tüm araçları hedef almanın yanı sıra onlarca gazetecinin ölmesine veya yaralanmasına yol açtı. Şunun farkında değiller, bizler ölümü göze alarak burada görevimizi icra ediyoruz. Her ne olursa olsun Gazze’de yaşanan katliamları, soykırımı dünyaya haykırmaya devam edeceğiz” dedi.