Katil İsrail katliama doymuyor: 192 günde 33 bin 797 Filistinliyi öldürdü

Geçtiğimiz aralık ayında Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanında gerçekleştirilen Gazze mitingindeki Müslümanlara hakaretler yağdıran Fatih Altaylı, kendi YouTube kanalında İsrail ve İsraillilere methiyeler düzdü. Ateşkese dair Birleşmiş Milletler'in aldığı hiçbir karara uymayarak Gazze Şeridi'nde sivillere bomba yağdıran İsrail'i, "bir demokrasi, hukukun egemen olduğu bir ülke" olarak niteleyen Altaylı, "İsrail halkını küçümseme. İsrail halkı önemli bir halktır. Unutma ki bu ülke kendi cumhurbaşkanını hapse attı. İsrail hukukun egemen olduğu ve İsrail halkının da önemli bir kısmının aydın olduğu bir ülke." ifadelerini kullandı.