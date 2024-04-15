|
Dünya

Katil İsrail katliama doymuyor: 192 günde 33 bin 797 Filistinliyi öldürdü

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana havadan, karadan ve denizden saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 797'ye, yaralananların sayısı 76 bin 465'e yükseldi.

13:37 - 15/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor

İsrail, 192 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanına devam ediyor.


Bölgeye havadan, karadan ve havadan 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenleyen İsrail güçleri sivilleri sadece bombalarla değil, açlık ve susuzlukla da hedef alıyor.


Can kaybının her geçen gün arttığı bölgede insani kriz tehlikeli boyutlarda seyrederken, dünya sadece izliyor.


Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgeye son 24 saatte 7 saldırı düzenlendiği belirtilirken, bu saldırılarda 68 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 94 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.


Açıklamada, 6 ayı aşkın süredir İsrail tarafından bombalanan bölgede toplam can kaybının 33 bin 797'ye, yaralananların sayısının ise 76 bin 465'e yükseldiği bildirildi.


Fatih Altaylı'nın İsrail aşkı: İşgalci İsrail ve halkını öve öve bitiremedi

Geçtiğimiz aralık ayında Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanında gerçekleştirilen Gazze mitingindeki Müslümanlara hakaretler yağdıran Fatih Altaylı, kendi YouTube kanalında İsrail ve İsraillilere methiyeler düzdü. Ateşkese dair Birleşmiş Milletler'in aldığı hiçbir karara uymayarak Gazze Şeridi'nde sivillere bomba yağdıran İsrail'i, "bir demokrasi, hukukun egemen olduğu bir ülke" olarak niteleyen Altaylı, "İsrail halkını küçümseme. İsrail halkı önemli bir halktır. Unutma ki bu ülke kendi cumhurbaşkanını hapse attı. İsrail hukukun egemen olduğu ve İsrail halkının da önemli bir kısmının aydın olduğu bir ülke." ifadelerini kullandı.


#İsrail
#Filistin
#Gazze
#Katliam
#Soykırım
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS sınavı ne zaman? İşte ÖSYM AYT, TYT ve YDT sınav giriş yeri sorgulama ekranı