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Gazze’ye bir gemi daha: 907 ton yardım malzemesi yolda

İHH ve Kuveytli yardım kuruluşu Kuwait Society for Relief’in Gazze için 907 ton yardım malzemesiyle doldurduğu gemi dün Mersin’den denize açıldı. Mısır’ın El-Ariş Limanı’na demirleyecek gemideki yardım malzemeleri buradan Gazze’ye ulaştırılacak.

04:00 - 15/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 05:14 - 15/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İHH Gazze'ye bir gemi daha gönderiyor.
İHH Gazze'ye bir gemi daha gönderiyor.

Gazze’ye Türkiye’den bir yardım gemisi daha yola çıktı. İHH İnsani Yardım Vakfı ile Kuveytli insani yardım kuruluşu Kuwait Society for Relief’in ortak hazırladığı gemi, dün Mersin Limanı'ndan Mısır’a hareket etti. 907 ton yardım malzemesi taşıyan gemi gıda, çadır, yatak, yastık, nevresim, halı, battaniye, temizlik kiti, çocuk bezi ve deterjanla dolu. Gemi El-Ariş Limanı'na yanaşacak. Mısır Kızılayı'na teslim edilecek yardım malzemeleri buradan Gazze'ye ulaştırılacak.


FİLO 20 NİSAN’DA

İsrail saldırısı altındaki Gazze’ye ambargoyu kırmayı planlayan “Filistin’e Özgürlük Filosu” da hazırlıklarını tamamladı. İHH öncülüğünde “Rotamız Filistin Yükümüz Özgürlük” sloganıyla yola çıkacak filoda 10 gemi yer alacak. 20 Nisan’da İstanbul’dan demir alması planlanan filo, Akdeniz’e yelken açıp direkt Gazze’ye ulaşmayı hedefliyor. Ambargo sebebiyle Gazze’ye inşaat ve yapı malzemelerinin girişine izin verilmiyor. Bu nedenle gemiler ilaç, tıbbi malzeme gibi sağlık malzemelerinin yanısıra demir, çimento gibi inşaat malzemeleri de taşıyacak. Gemilerde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazeteciler ve aktivistler de yer alacak. Organizasyona Türkiye’nin yanında İngiltere, ABD, Yunanistan, Fransa, İtalya, Almanya, Malezya ve Venezuela’dan katılım bekleniyor.


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