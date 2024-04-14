Papa'ya Gazze mektubu: İnsanlık sesini yükseltmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a Filistin mektubu gönderdi. Erdoğan’ın mektubunu Papa'ya, İtalya ve Vatikan'daki temasları için Roma'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş teslim etti. Mektubuna “Saygıdeğer Papa Hazretleri, Diyanet İşleri Başkanımızı kabulünüz vesilesiyle, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum” sözleriyle başlayan Erdoğan, tarihsel derinliğe sahip Türkiye-Vatikan ilişkilerinin giderek ivme kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin insani diplomasi şiarıyla Kırım'ın yasadışı ilhakının gerçekleştiği 2014'ten bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini ve Filistinli masum sivillerin yaşam hakkının ve haklı davasının savunulmasında da en ön sıralarda yer aldığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin 7 Ekim 2023'ten beri gönderdiği 45 bin tona yakın insani malzemeyle Gazze'ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke konumuna geldiğini vurguladı. Erdoğan mektubunda, aralarında Hristiyanların da bulunduğu 450 refakatçi eşliğinde, 429 Gazzeli hasta ve yaralının tedavisinin de Türkiye'de sürdürüldüğü bilgisini verdi.





BAĞIMSIZ FİLİSTİN ŞART

Erdoğan mektupta “Öldürmenin tüm semavi dinlerce haram kılındığı bilincine sahip olan insanlık, Gazze'de uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade etmemelidir. Savaşta bile dokunulmaması gereken hastaneler, okullar, camiler, kiliselerin bilerek bombalanması karşısında sesini yükseltmelidir. Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin vücut bulması ve uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak küresel sistemdeki yerini alması şarttır” ifadelerine yer verdi.





AÇLIKTAN ÖLÜMLER BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani yardımların ulaştırılamaması nedeniyle açlıktan ölümlerin baş gösterdiği Gazze'de, mübarek Ramazan ayında dahi ayrım gözetmeksizin devam eden İsrail saldırıları ve üçüncü yılına giren Ukrayna savaşının küresel etkileri başta olmak üzere, karşı karşıya bulunulan meydan okumaların, uluslararası toplumun iş birliği ve eş güdüm içinde hareket etmesini gerekli kıldığını belirtti.

Erdoğan, mektubunda şunları kaydetti: “Dünya çapında yayılan İslam karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi son dönemde toplumlararası barış ve istikrarı tehdit eden eğilimler de akılda bulundurulduğunda dünyamız, kapsayıcı ve akılcı siyasete, her koşulda bütün taraflarla diyalog kurabilen aktörlere, tarihte hiç olmadığı kadar ihtiyaç duymaktadır. Bu anlayış çerçevesinde, ortak insani değerlerimiz ve dünya barışına hizmet etme gayemiz temelinde, barış içinde bir arada yaşama ve karşılıklı anlayış kültürünü yaygınlaştırmak üzere, Vatikan'la diyalog ve işbirliğimizi daha da geliştirmekte kararlıyız. Bu vesileyle, milletim ve şahsım adına sağlık ve esenlik temennilerimi tekrarlıyorum.”





Dünya barışına katkısı için Erdoğan'a teşekkür

Roma'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dün sabah Vatikan Şehir Devleti'ne geçerek Papa Franciscus ile görüştü. Erbaş, Papa ile görüşmesinin ardından Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'nde açıklama yaptı. İtalya'da binlerce vatandaşa diyanet hizmetlerini daha yakından sağlamak için kurulan vakfın genel kurulunu gerçekleştirmek üzere burada bulundukları bilgisini veren Erbaş, “Bu vesileyle gelmiş olduğumuz İtalya'da Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile faydalı bir görüşme de gerçekleştirmiş olduk” dedi.

Papa ile görüşmelerinin merkezinde Filistin ve Gazze'de yaşananlar olduğunu ve bu konuya dair Papa'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu ilettiğini belirten Erbaş, şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dünyanın gündeminde olan önemli konuları ve özellikle Filistin'de yaşananlarla ilgili mesajlar taşıyan mektubunu bu görüşmede Papa Franciscus'a takdim ettik. Görüşmemizin ana merkezini İsrail'in Filistin'de işlediği cinayet, katliam ve insanlık suçları oluşturmuştur. Bu duruma son vermek için birlikte çalışılması ve dünyanın dikkatinin daha fazla Filistin'e, Gazze'ye çekilmesi ve İsrail zulmünün durdurulması konusunu dile getirdik. Papa Franciscus, Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya barışı için gücü olan ve çok çalışan az sayıda liderden birisi olduğunu vurguladı. Bu sebeple şahsen selamlarını kendisine iletmemizi istedi ve ‘Yaptıkları için çok teşekkür ediyorum’ ifadesini kullandı.”



