Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Irak Türkmen Cephesi Başkanı PKK yer değiştirme taktiği yapıyor
ORTADOĞU

Sincar Anlaşması nedir: PKK Sincar'dan çıkarıldı mı?

Irak Türkmen Cephesi Başkanı: PKK yer değiştirme taktiği yapıyor

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK'ya bağlı silahlı unsurların, Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinden çıkmasının sadece bir yer değiştirme taktiği olduğunu söyledi. Salihi yaptığı açıklamada, "Irak'ın komşularıyla kötü ilişkilerinin en büyük nedenlerinden biri de PKK terör örgütünün Irak topraklarındaki varlığıdır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Erşat Salihi
Erşat Salihi

Türkmen lider Erşat Salihi yaptığı açıklamada, PKK'nın bölgedeki varlığına yönelik Erbil-Bağdat arasındaki "Sincar Anlaşması" çerçevesinde terör unsurlarının Sincar'dan çıkarılıp nereye gönderilecekleri konusunda hâlâ belirsizlik olduğunu aktardı.

Tehlike büyüyebilir

  • "PKK yer değiştirme taktiği yapıyor." diyen Salihi, Sincar'dan çıkarılacak teröristleri yine Irak sınırları içinde Mahmur, Kandil, Kerkük civarı ya da Telafer yakınlarına yerleştirme gibi bir plan uygulanırsa tehlikenin daha da büyüyeceğine dikkati çekti.

Irak ordusu Sincar’da
DÜNYA
Irak ordusu Sincar’da

Sincar Anlaşması'nın uygulanmasının Irak'ın istikrarı ve komşu ülkelere karşı güven mesajı açısından önemli olduğunu vurgulayan Salihi, dolayısıyla atılacak adımların daha gerçekçi olması gerektiğini vurguladı.

"PKK ile DEAŞ aynı paranın iki yüzüdür"

ITC Başkanı Salihi, terör örgütleri nedeniyle Irak'ın başının belada olduğunu belirterek şunları söyledi:

  • "PKK ile DEAŞ aynı paranın iki yüzüdür. Her ikisinin de hedefi Irak'ın istikrarını bozmak, ülkeyi bölmek ve komşu ülkelere zarar vermektir. Terör örgütü DEAŞ'tan kurtulalım derken bir de PKK çıktı şimdi. Irak'ın komşularıyla kötü ilişkilerinin en büyük nedenlerinden biri de PKK terör örgütünün Irak topraklarındaki varlığıdır."

2. Kandil'e kuşatma
DÜNYA
2. Kandil'e kuşatma

Irak Anayasası'na göre, komşu ülkeleri tehdit edecek hiçbir terör örgütü ya da yasa dışı silahlı grubun Irak'ta bulunmaması gerektiğini hatırlatan Salihi, "PKK'yı Sincar'dan çıkarıp yine Irak topraklarında bir başka yere yerleştirmek soruna çözüm getirmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

  • Bağdat ve Erbil arasında 1 Ekim’de terör örgütü PKK’nın ilçeden çıkarılmasını da içeren Sincar Anlaşması imzalanmıştı. Irak merkezi yönetimi, 20 Kasım'da Sincar'a federal polise bağlı iki tugay göndermişti.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci de 25 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Sincar'da Irak bayrağı dışında hiçbir bayrak dalgalanmayacak ve hükümete bağlı olmayan hiçbir büro açılmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Abone Ol Google News
Ankarada mesai düzenlemesi

Ankara'da mesai düzenlemesi

Valilik değişen mesai saatlerini açıkladı.
Sivasspor için kritik maç

Sivasspor
için kritik maç

UEFA Avrupa Ligi mücadelesinin canlı anlatımı için tıklayın.
Bu kez BAE izole edilebilir

Bu kez BAE izole edilebilir

Suudi Arabistan, Katar ile ortak zemin arayışında.
Gardaşın tercihi Türkiye

Gardaşın tercihi Türkiye

Türkiye'nin Azerbaycan'a silah ihracatı yüzde 600 arttı.
Can yakan tablo

Can yakan tablo

​Sağlık Bakanlığı son verileri açıkladı.
Hangi şehirler<br>alarm veriyor?

Hangi şehirler
alarm veriyor?

Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi.

Sanatın yeni merkezi

Sanatın yeni merkezi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptı.

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Pandemide Prefabrik ve Konteyner Ev talepleri tavan yaptı
Koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalandı

​Gençlik ve Spor Bakanı sosyal medyadan açıkladı.

Salgının Avrupa'da yıkıcı etkisi devam ediyor.

​Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'nda hitap ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.