Irak ordusu Sincar’da Irak ordusu Sincar’da Irak ordusu ve IKYB 9 Ekim’deki “Sincar Anlaşması” çerçevesinde terör örgütünü kentten çıkaracak. Teröristlerin 2014’ten bu yana konuşlu oldukları 8 binayı boşalttıkları belirtiliyor. Irak’ta yayın yapan el-Meda gazetesi ise 1000 kadar PKK’lının Suriye’den Sincar’a geçtiğini öne sürdü. Bu nedenle teröristlerin çatışmayı tercih edeceği yorumları da yapılıyor.

Haber Merkezi 02 Aralık 2020, 00:00 Son Güncelleme: 02 Aralık 2020, 01:44 Yeni Şafak