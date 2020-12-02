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ORTADOĞU

Irak ordusu Sincar’da

Irak ordusu Sincar’da

Irak ordusu ve IKYB 9 Ekim’deki “Sincar Anlaşması” çerçevesinde terör örgütünü kentten çıkaracak. Teröristlerin 2014’ten bu yana konuşlu oldukları 8 binayı boşalttıkları belirtiliyor. Irak’ta yayın yapan el-Meda gazetesi ise 1000 kadar PKK’lının Suriye’den Sincar’a geçtiğini öne sürdü. Bu nedenle teröristlerin çatışmayı tercih edeceği yorumları da yapılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Irak ordusu PKK’nın ikinci Kandil’i olarak anılan Sincar’ın merkezinde konuşlanmaya başladı.
Irak ordusu PKK’nın ikinci Kandil’i olarak anılan Sincar’ın merkezinde konuşlanmaya başladı.

Bağdat ve Erbil arasında imzalanan anlaşma kapsamında Irak yönetimi, Sincar merkezinde konuşlanmaya başladı. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Komutanlığımıza bağlı Batı Ninova Gücü tarafından, güvenlik güçlerinin Sincar’ın merkezinde konuşlanma planı uygulanmaya başlandı” denildi.

Merkezi hükümet ve IKBY, anlaşmayı 17 Kasım’da duyurmuştu.

Terör örgütü PKK Sincar’daki gelir kaynaklarına saldırıyor
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Terör örgütü PKK Sincar’daki gelir kaynaklarına saldırıyor

PKK çekilmek yerine çatışma hazırlığı yapıyor

  • Sincar Anlaşması, PKK dahil bölgedeki tüm yasadışı unsurların ilçeyi terketmesini öngörüyor. Irak’ta yayın yapan el-Meda Gazetesi de PKK’ya bağlı silahlı teröristlerin Suriye’den Sincar’a yöneldiğini yazdı. PKK’nın yalnız 4-5 karargahını güvenlik güçlerine teslim ettiği iddia edilirken, örgütün Sincar’dan çekilmeye niyeti olmadığı vurgulandı. Anlaşmanın duyurulmasından sonra Sincar’a her gün 100-200 kişilik silahlı grupların geldiği, şu ana kadar 1000 PKK’lının Sincar’a girdiği belirtildi. Bu iddialar, bölgede “PKK’nın çekilmenin aksine çatışmaya hazırlık yaptığı” şeklinde yorumlandı.

Irak'taki Ezidiler terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını istiyor
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Irak'taki Ezidiler terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını istiyor
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