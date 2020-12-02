Irak ordusu Sincar’da

Bağdat ve Erbil arasında imzalanan anlaşma kapsamında Irak yönetimi, Sincar merkezinde konuşlanmaya başladı. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Komutanlığımıza bağlı Batı Ninova Gücü tarafından, güvenlik güçlerinin Sincar’ın merkezinde konuşlanma planı uygulanmaya başlandı” denildi.
PKK çekilmek yerine çatışma hazırlığı yapıyor
- Sincar Anlaşması, PKK dahil bölgedeki tüm yasadışı unsurların ilçeyi terketmesini öngörüyor. Irak’ta yayın yapan el-Meda Gazetesi de PKK’ya bağlı silahlı teröristlerin Suriye’den Sincar’a yöneldiğini yazdı. PKK’nın yalnız 4-5 karargahını güvenlik güçlerine teslim ettiği iddia edilirken, örgütün Sincar’dan çekilmeye niyeti olmadığı vurgulandı. Anlaşmanın duyurulmasından sonra Sincar’a her gün 100-200 kişilik silahlı grupların geldiği, şu ana kadar 1000 PKK’lının Sincar’a girdiği belirtildi. Bu iddialar, bölgede “PKK’nın çekilmenin aksine çatışmaya hazırlık yaptığı” şeklinde yorumlandı.