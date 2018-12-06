Sınırsız operasyon!

Lübnan Hizbullah örgütünün, tüneller aracılığıyla İsrail bölgelerine askeri güç sokacağını iddia eden Netanyahu, örgütün ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde bazı yerleri işgal etme eşiğinde olduğunu da savundu. İsrail’de muhalefet partileri ise operasyona tepki gösterdi. Muhalefet partisi temsilcileri yaptıkları açıklamalarla, Netanyahu’nun “operasyonla” olası erken seçimi ertelemek ve kendini kurtarmak istediğini savundu.

ABD’DEN TAM DESTEK

ABD yönetimi, İran’a ve “vekillerine” İsrail ve bölgesel güvenliğe karşı kabul edilemez bir tehdit oluşturan provokasyonları durdurma çağrısı yaparak İsrail’in başlattığı operasyona “tam” desteğini ilan etti. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ise siyasi parti liderlerini iç çekişmelere son vererek ülkenin bulunduğu durumu tam anlamıyla idrak etmeye çağırdı.