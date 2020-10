​Sıra vatan nöbetinde

Türkiye’de yaşayan Azerbaycanlı doktorlar gönüllü olarak savaşa gitmek için başvurdu. 2015 yılında TUS’a girerek Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünü kazanan Zerengiz Bayramlı da gönüllü olarak cepheye gidecek doktorlardan biri. Şu an bir kardeşi Halil gönüllü olarak cephede olan Bayramlı’nın diğer kardeşi de savaşmak için sıra bekliyor. Babası da Karabağ Savaşı’nda gönüllü asker olan Bayramlı, “Bugün vatanımın ihtiyacı varsa eğitimim de dahil her şeyi geride bırakıp orada olmam gerekir. Kardeşlerim oradayken, her gün şehitler verilirken elimden geleni yapmak benim boynumun borcudur. Bu borcu en güzel şekilde ödemeliyim” diye konuştu.

OYNAT 03:19 Azerbaycan-Ermenistan savaşına damgasını vuran 'hilal taktiği' Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarmak için başlattığı askeri harekata 5 cepheden devam ediyor. Stratejik kent, belde ve tepeleri ele geçiren Azerbaycan ordusu, 10 gün süren askeri harekatta toplamda 25 yerleşim yerini işgalden temizledi. Kuzey ve doğuda eş zamanlı olarak başlatılan bu harekat, Türklerin savaş stratejisi 'hilal taktiğini' gündeme getirdi. Sahadaki gelişmeleri yorumlayan uzmanlar, Dağlık Karabağ'da adım adım turan kuşatması stratejisinin uygulandığına vurgu yapıyor. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, harekatın 10. gününde yaşanan gelişmeleri anlattı.

Behruz Zamanov

BEN ASKER ÇOCUĞUYUM

2016 yılından bu yana Türkiye’de yaşayan İlkane Kalantarova, İstanbul Tıp Fakültesi’nden Dahiliye alanında uzmanlık aldı. Cepheye gitmek üzere gönüllü formu dolduran Kalantarova, “Ben asker çocuğuyum. Babam Karabağ Savaşı’na katılmıştı. Çok küçüktüm ama neler yaşadığımızı hatırlıyorum. O yıllarda amcam Arzuman gazi olmuştu. Bacakları çalışmıyor, tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürüyor.

İlkane Kalantarova

Onu her gördüğümde içim cız ederdi. 30 yıla yakın süredir bu olay devam ediyor. Barış yoluyla çözülmesi istendi. Ateşkese gidilmişti ama maalesef Minsk Grubu konunun halledilmesi için hiçbir çaba harcamadı. Hep yuvarlak konuştular. Paşinyan döneminde Karabağ Ermenistan’ın denilmeye başlandı” diye konuştu. 6 yıldır Türkiye’de yaşayan Azerbaycanlı doktor Behruz Zamanov da gönüllü olarak cepheye gitmek için başvurduğunu belirterek, “Sivillerin yaşadığı şehirleri bombalayan Ermenistan’ın barıştan anladığı falan yok” diye konuştu.

