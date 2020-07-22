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Dünya Sırbistan Ermenistana silah gönderdiğini itiraf etti Alıcılara hayır demek zor
ASYA

Sırbistan Ermenistan'a silah gönderdiğini itiraf etti: Alıcılara hayır demek zor

Sırbistan hükümeti, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'a silah sattıklarını itiraf etti. Silah satışlarının Tovuz'daki çatışmalar başlamadan kısa süre önce gerçekleştiğini belirten Sırp yetkililer, "Bu tür durumlarda alıcıya hayır demek zor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sırbistan'ın sattığı silahlar arasında binlerce tüfek bulunuyor.
Sırbistan'ın sattığı silahlar arasında binlerce tüfek bulunuyor.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini işgal eden ve son olarak stratejik Tovuz bölgesine saldıran Ermenistan, buradaki saldırılarında Sırbistan üretimi silahları kullandı.

  • Mayıs ve Haziran aylarında birden fazla kargo uçağı Sırbistan'dan Ermenistan'a da silah ve mühimmat taşıdığı iddia edilmişti.

Sırbistan Ticaret Bakanı Rasim Ljajic, ülkesinin Ermenistan’a silah sağladığını kabul ederek, “Erivan’a ambargo uygulanmıyor.” dedi.

"BİZ DEĞİL, ÖZEL ŞİRKETLERİMİZ SATTI"

Özel şirketlerin silah satışlarında yer aldığını belirten Ljajic, "Devlete ait şirketler bu sevkiyatta yer almamıştı. Hangi şirket olduğunu söyleyemem, ama genelde tüfek ve tabanca sağladığı biliniyor, söz konusu olan bir milyon eurodan küçük bir miktar, kargo mayıs veya haziranda teslim edilmişti.” ifadesini kullandı.

  • Ermenistan’a karşı silah ambargosunun uygulanmadığını belirten Ljajic, “Bu tür durumlarda alıcıya hayır demek zor” dedi.

AZERBAYCAN'DAN SIRBİSTAN'A SERT TEPKİ

Sırbistan'ın Azerbaycan'daki maslahatgüzarı Danitsa Veinoviç, Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar yaşandığında Ermenistan'a silah gönderdikleri gerekçesiyle Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Veinoviç'i kabul eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Sırbistan'dan Ermenistan'a havan topu ve çeşitli kalibreli mermilerden oluşan büyük miktarda mühimmat gönderildiğine dair güvenilir ve doğrulanmış bilgilere sahip olduklarını belirtti.

Ermenistan'ın 12 Temmuz'da Tovuz bölgesinde başlattığı saldırılarda daha çok top ve havanları kullandığını hatırlatan Halefov, saldırılar sonucu Azerbaycan ordusundan biri general 12 asker ile 1 sivilin şehit olduğunu belirtti.

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