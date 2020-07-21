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Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyevden Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür Türk halkına olan sevgim sır değil
ASYA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Türk halkına olan sevgim sır değil

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın gerçekleştirdiği saldırılarda Azerbaycan'a destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türk halkına olan sevgim sır değil." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İlham Aliyev
İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, şehit aileleri ve gazilere devlet tarafından ev ve arabaların dağıtıldığı törende konuşma yaptı.

Ermenistan ordusunun 12 Temmuz'da Azerbaycan'a yönelik saldırısına değinen Aliyev, bu konuda Azerbaycan'a ilk desteğin Türkiye'den geldiğini söyledi.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a açık şekilde destek gösterdiğini ve Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirttiğini hatırlatan Aliyev, "Erdoğan, iki kardeş ülkenin hep birlikte olacağını söyledi. Bu destek için kardeşime derin şükranlarımı sunuyorum. Bu günlerde sürekli temas halindeyiz. Beni aradı, desteğini dile getirdi ve şehitlerimize başsağlığı diledi. Sonuna kadar birlikte olacağımızı söyledi." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri üssü böyle imha etti
OYNAT 00:49
Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri üssü böyle imha etti
Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefi nokta atışıyla yok etti. Azerbaycan Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'a ait askeri üssün vurularak yok edildiği bildirildi. Açıklamada, Tovuz bölgesi yönündeki çatışmalarda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin birim üssüsünün, Azerbaycan askeri birimleri tarafından nokta atışıyla yok edildiği vurgulandı. Bakanlık, Ermenistan'a ait askeri üssün vurulma anına ilişkin görüntüyü kamuoyuyla paylaştı.


Dünyada Türkiye ve Azerbaycan kadar birbirine bu kadar yakın başka ülkelerin olmadığını belirten Aliyev, "Ben de her zaman arkadaşım ve kardeşim Erdoğan'a büyük saygı duydum. Türk halkına olan sevgim sır değil. Aynı zamanda Türkiye'nin diğer üst düzey yöneticileri, savunma bakanı, dışişleri bakanı, milletvekilleri de Azerbaycan'a tam desteklerini ifade etti." diye konuştu.

"Gel, teke tek savaşalım"

Çatışmalar başladığında Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünü (KGAÖ) olağanüstü toplantıya çağırdığını fakat bunun örgütün diğer ülkeleri tarafından kabul edilmediğini hatırlatan Aliyev, Erivan yönetimine karşı şunları söyledi:

Ermenistan bir zamanlar, şimdi koşarak yardım istediği KGAÖ'nün Genel Sekreteri'ni tutuklamıştı. Belarus temsilcisinin genel sekreter seçilmesine karşı çıkmıştı. Peki ne oldu da o zaman kötü olan, hakaret ettiğin KGAÖ'nün eteğine yapışıyorsun. Gel teke tek savaşalım, teke tek. Bakalım sonu ne olacak.

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

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