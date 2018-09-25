Dünya Sisi Trump karşısında el pençe divan
AMERİKA

Trump Sisi ile görüştü!

Sisi Trump karşısında el pençe divan

ABD Başkanı Trump, BM 73. Genel Kurul Görüşmeleri için geldiği New York'ta kaldığı otelde Mısır'da darbeyle göreve gelen Sisi ile görüştü. Sisi'nin görüşme sırasındaki tavırları ve Trump karşısında el peçe divan durması dikkati çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da darbeyle göreve gelen Abdulfettah el-Sisi ile bir araya geldi. Sisi'nin Trump karşısındaki tavırları dikkati çekti. (Fotoğraf: Reuters)
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da darbeyle göreve gelen Abdulfettah el-Sisi ile bir araya geldi. Sisi'nin Trump karşısındaki tavırları dikkati çekti. (Fotoğraf: Reuters)

ABD Başkanı Donald Trump, BM 73. Genel Kurul Görüşmeleri için geldiği New York'ta kaldığı "Lotte New York Palace" otelde, mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Mısır'da darbeyle göreve gelen Abdulfettah el-Sisi ile bir araya gelen Trump, daha sonra Fransa ve Güney Kore liderleri ile de görüşmüştü. Sisi ile Trump'ın görüşmesinde, ikili ve bölgesel ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da darbeyle göreve gelen Abdulfettah el-Sisi ile bir araya geldi. Sisi'nin Trump karşısındaki tavırları dikkati çekti. (Fotoğraf: Reuters)

Trump Sisi'ye 'lanet olası katil' demişti

ABD'de eski başkan Nixon'ı istifaya götüren Watergate skandalını ortaya çıkaran gazeteci Bob Woodward'ın Trump'ı anlatan kitabı Korku'da Trump'ın avukatı John Dowd'a, Sisi ile ilgili 'lanet olası bir katil' dediği iddia edilmişti.

Lanet olası katil

Trump'ın üç yıl boyunca Mısır'da tutuklu bulunan 30 yaşındaki ABD'li bir hayır kurumu çalışanı ve aktivist olan Aya Hijazi'yi serbest bırakmaya çağırmasının anlatıldığı kitapta Trump'ın avukatına "Dowd, kiminle konuştuğumu hatırla! Bu adam lanet olası bir katil. Bu adam lanet bir katil! Seni telefonda terlettirecek." dediği ve anlaşmayı yapmadan hemen önce, Sisi'den "Donald, bu soruşturma işi beni kaygılandırıyor. Gelecekte buralarda olabilecek misin? Sanırım bir iyiliğe ihtiyacım var." cevabını aldığı iddia ediliyor.

Mısır’da yapılan ‘vekaleten’ işgaldir
OYNAT 04:19
Mısır’da yapılan ‘vekaleten’ işgaldir
ABD Dışişleri Mısır ordusuna 1.2 milyar dolar yardım paketini onayladı. Aynı gün, Mısır'da cunta mahkemeleri, aralarında çok sayıda İhvan yöneticilerinin de bulunduğu 75 kişiye idam cezası verdi. Bu rastlantı çok konuşulurken, Mısırlı gazeteci Muhammed Cemal'e halkın idam kararlarına ve ABD yardımlarına tepkisini sorduk.


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Trump'ın görüşmeleri basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Trump'ın Macron ile görüşmesinde sıkılmış tavırları dikkati çekti. (Fotoğraf: Reuters)

Trump Macron ile görüşmesinde sıkıldı

Trump daha sonra da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayrı bir görüşme gerçekleştirdi.

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Trump'ın görüşmeleri basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Trump'ın Macron ile görüşmesinde sıkılmış tavırları dikkati çekti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile de görüşen Trump, ardından ABD-Kore Serbest Ticaret Anlaşması'nın imza törenine katıldı.

İlk olarak Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüşen Trump, ardından ABD-Kore Serbest Ticaret Anlaşması'nın imza törenine katıldı. (Fotoğraf: Reuters)

Nükleer sohbet

Burada yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ilişkilere atıf yapan Trump, Kuzey Kore ile nükleer konuda mesafe kat edildikçe yarımadadaki siyasi atmosferin daha iyi olacağını belirtti.

Washington-Seul hattındaki ekonomik ve ticari ilişkilere de vurgu yapan Trump, yeni imzalanan anlaşmanın da çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

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