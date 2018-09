New York'ta güvenlik had safhada Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul çalışmaları için liderler New York'a gitti. Güvenliğin had safhaya çıkarıldığı kentte; ABD Gizli Servisi, FBI ajanları, New York polisi, bomba uzmanları ve bomba köpekleri BM'ye yakın bölgelerde alarm durumuna geçerken, BM Genel Merkezi ve çevresindeki binaların çatılarına, bölgeyi sürekli dürbünlerle izleyen keskin nişancılar yerleştirildi.

Haber Merkezi 25 Eylül 2018, 10:32 Son Güncelleme: 25 Eylül 2018, 10:46 DHA