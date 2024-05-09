Siyonist İsrail Gazze ve Refah'a saldırıyor: Çok sayıda kişi öldü ve yaralandı

İşgalci İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünü ABD'li bir paramiliter şirkete vermeye hazırlanıyor. İsrail medyasının haberine göre ABD, İsrail ve Mısır, bu konuda bir anlaşma yaptı. Refah'ı etkisiz kılma gayretinde olan terör devleti, Kerem Şalom ve Erez kapılarını faaliyete geçirerek insani yardımın kendi kontrolünde olmasını amaçlıyor.