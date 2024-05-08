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Refah Sınır Kapısı'nı işgal eden İsrail'den 'anlaşmaları ihlal etmedik' savunması

Terör devleti İsrail'in Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, işgalci ordularının Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısının Filistin tarafını ele geçirmekle 1979'da Mısır ile imzalanan barış anlaşmasını ihlal etmediğini öne sürdü. Gendelman, soykrıım saldırılarının 'Hamas ortadan kaldırılıncaya ve esirler serbest bırakılıncaya kadar' devam edeceğini söyledi.

19:10 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 19:35 - 8/05/2024 Çarşamba
AA
İsrail ordusu Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirdiği duyurdu.
İsrail ordusu Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirdiği duyurdu.
Gendelman, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafının ele geçirilmesi ardından bölgeye yapılan saldırıların
"Hamas ortadan kaldırılıncaya ve esirler serbest bırakılıncaya kadar"
devam edeceğini belirtti.

"Barış anlaşmalarını ihlal etmedik" savunması

İsrail'in, Mısır sınırına yakın bir bölgede saldırılar konusunda hassasiyetin farkında olduğunu öne süren Gendelman,
"Bu operasyonun iki ülke arasındaki barış anlaşmasını hiçbir şekilde ihlal etmediğini vurguluyoruz."
iddiasında bulundu.

İsrail ordusu, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah bölgesine dün kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İnsani yardım geçişleri tamamen durdu

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin yaptığı açıklamada, İsrail askeri araçlarının bölgeye ulaşması ile eşzamanlı olarak Refah Sınır Kapısı'nda insani yardım geçişlerinin tamamen durdurulduğunu söylemişti.

Terör devleti İsrail'in Refah'a saldırıları

Refah'ın doğusundaki kara saldırıları devam ederken İsrail ordusu sık sık bölgeye hava saldırıları düzenliyor.

Mısır, İsrail'in Refah Sınır Kapısının Filistin tarafını ele geçirmesi ve bölgedeki saldırılarını "en güçlü" biçimde kınadığını duyurmuştu.

1978'de Mısır ile İsrail arasında imzalanan Camp David Anlaşmasının ardından 26 Mart 1979'da Washington'da iki ülke arasında barış anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmanın en öne çıkan hükümleri arasında savaş halinin durdurulması, ilişkilerin normalleştirilmesi, İsrailli asker ve sivillerin Sina Yarımadası'ndan tamamen çekilmesi ve bölgenin silahsızlandırılması yer alıyor.


Katil İsrail'in Refah saldırısı sorası ABD'den bir ilk: Bomba sevkiyatı durduruldu

Katil İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Katil İsrail ordusu, dün sabah Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu. Soykırımcı İsrail'in Refah hamlesi sonrası ABD bir ilke imza attı. The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi; Joe Biden yönetiminin, İsrail'in Gazze'de kullandığı belirtilen yaklaşık 6 bin 500 Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) satışını ertelediğini öne sürdü. ABD basınında yer alan haberlere göre, bomba sevkiyatını durdurulduğunu belirten kişinin, sevkiyata ilişkin açıklamalarda bulunan ve gizlilik endişesi nedeniyle ismini vermek istemeyen üst düzey bir ABD yetkilisi olduğu belirtildi.


#Refah Sınır Kapısı
#İsrail
#Gazze
#Hamas
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