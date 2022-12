Somali'de sekiz milyon kişi yetersiz besleniyor: BM'nin verileri akıllara Tahıl Koridorunun önemini getirdi Afrika son 40 yılın en şiddetli kuraklığını yaşıyor. Kuraklık nedeniyle gıda ve temiz su sorunu Somali'de nüfusun büyük çoğunluğunun açlık sınırının altında yaşama tutunmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan raporda, Somali'de devam eden gıda sorunu nedeniyle yaklaşık 8 milyon kişinin yetersiz beslendiği bildirildi. BM'nin hazırladığı veriler akıllara G20 zirvesi öncesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini getirdi. Erdoğan, "Somali başta olmak üzere Afrika’da bir lokma ekmeğe, bir tas suya ulaşamadığı için can veren her çocuğun, her masumun acısı yüreklerimizi dağlıyor, vicdanlarımızı kanatıyor.” diyerek Tahıl Koridorunun önemini dile getirmiş ve BM Genel Sekreteri Guterres'e "Kesinlikle az gelişmiş, fakir fukara ülkelere bu desteği verelim" demişti.

