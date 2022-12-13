Somali'de sekiz milyon kişi yetersiz besleniyor: BM'nin verileri akıllara Tahıl Koridorunun önemini getirdi

Somali'de yaklaşık 8 milyon kişi yetersiz besleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan raporda, Somali'de yetersiz yağışlar nedeniyle 2020'den beri kuraklığa bağlı gıda sorunu yaşandığı belirtildi.

Ülkede yaklaşık 8 milyon kişinin yetersiz beslendiği ifade edilen raporda, kuraklığın devam edeceği, mevcut durumun daha da kötüleşebileceği kaydedildi.

Kuraklığa bağlı gıda sorununun başta ülkenin güneybatısı ve başkent Mogadişu olmak üzere birçok bölgeyi etkilemeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Genellikle hayvancılıkla hayatlarını sürdüren Somali halkının birçoğu kuraklık ve çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

TAHIL KORİDORU NEDEN ÖNEMLİ

Birleşmiş Milletlerin Somali, raporundaki veriler akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Tahıl Koridoru' açıklamalarını getirdi. Erdoğan, “Krizin ekonomik yönü konuşulurken ne yazık ki milyonlarca insanın çektiği sıkıntılar göz ardı edilmektedir. Sahra Afrikası’ndaki kardeşlerimizin zaten çok kötü olan durumları artık katlanılamaz bir hal almıştır. Somali başta olmak üzere Afrika’da bir lokma ekmeğe, bir tas suya ulaşamadığı için can veren her çocuğun, her masumun acısı yüreklerimizi dağlıyor, vicdanlarımızı kanatıyor." açıklamasında bulunmuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

FAKİR ÜLKELERE DESTEĞİ VERELİM

Erdoğan açıklamalarında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e "Dünyada neler yapacağız, biz gelişmiş ülkelere mi bu tahılı, gübreyi göndereceğiz yoksa az gelişmiş, fakir garip gureba ülkelere mi göndereceğiz bunun için bir adım atalım" diyerek G20 zirvesini işaret etmiş ve 'Kesinlikle az gelişmiş, fakir fukara ülkelere bu desteği verelim' demişti.

TAHIL KORİDORU YENİLENDİ

19 Kasım tarihine gelindiğinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Tahıl Koridoru anlaşmasının uzadığını açıklamıştı. "Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

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İLK GEMİ AFRİKA'YA

DÜNYA Yenilenen Tahıl Koridoru Anlaşmasının ilk gemisi Afrika'ya gidiyor

Birleşmiş Milletler'in (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yenilenmesinin ardından gübre yüklü ilk Rus gemisinin Avrupa limanından 21 Kasım'da Afrika'ya hareket edeceğini duyurmuştu

Birleşmiş Milletlerin Somali özelinde sunduğu bu veriler, Afrika'da bilinen açlığın 2022'deki halini tekrar gözler önüne getirdi. Aynı zamanda bu raporlarla birlikte tahıl anlaşmasının ne kadar önemli olduğu hatırlatılmış oldu.

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