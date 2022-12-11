Tahıl koridoru dönüm noktası

Gıda krizi ve tahıl koridoru, TRT World Forum 2022'nin ana gündem maddelerinden oldu. Foruma katılan Manchester Üniversitesi Küresel Sağlık ve İnsani İşler Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mikesh Kapila, Türkiye’nin tahıl koridoru ile büyük bir krizin önüne geçtiğini söyledi. Savaşların ardından yaşanan gıda krizlerinin, dünya genelinde tehlike oluşturduğunu söyleyen Kapila, “Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan sonra yaşanan tahıl kriziyle dünya çıkmaza girdi. Türkiye dünya çapında yaşanan tahıl krizini açılan koridorla iyileştirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

SİYASİ ARENADA KÖPRÜ

Tahıl koridoruyla dünyanın buğday ihtiyacının karşılanmasına vesile olan Türkiye’nin büyük bir adım attığını ifade eden Kapila, “Türkiye, jeopolitik konumu sebebiyle tahıl koridoru oluşturarak çok önemli bir işe imza attı. Türkiye’nin siyasi arenada köprü görevi görmesi dünyanın tahıl sevkiyatında bir dönüşüm oluşturdu. Türkiye burada edinmiş olduğu tecrübeyle birlikte global siyasetteki konumunu daha da güçlendirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türkiye birçok alanda çok önemli adımlar atıyor. Edinilen tecrübeyle daha büyük krizlerin önüne geçeceğini düşünüyorum. Yeni girişimler yapacağına inanıyorum, Türkiye dünyada ses getiren bir ülke konumuna geliyor” diye konuştu.

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