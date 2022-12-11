Gündem Tahıl koridoru dönüm noktası
POLİTİKA

Tahıl koridoru dönüm noktası

TRT World Forum 2022’nin ana gündem maddelerinden birisi dünyayı tehdit eden gıda krizi ve tahıl koridoru oldu. Manchester Üniversitesi Küresel Sağlık ve İnsani İşler Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mikesh Kapila, Türkiye’nin tahıl koridoru ile büyük bir krizin önüne geçtiğini söyledi.

Abone Ol Google News
Rabia Şenol Yeni Şafak
Tahıl koridoru dönüm noktası
Mikesh Kapila.

Gıda krizi ve tahıl koridoru, TRT World Forum 2022'nin ana gündem maddelerinden oldu. Foruma katılan Manchester Üniversitesi Küresel Sağlık ve İnsani İşler Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mikesh Kapila, Türkiye’nin tahıl koridoru ile büyük bir krizin önüne geçtiğini söyledi. Savaşların ardından yaşanan gıda krizlerinin, dünya genelinde tehlike oluşturduğunu söyleyen Kapila, “Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan sonra yaşanan tahıl kriziyle dünya çıkmaza girdi. Türkiye dünya çapında yaşanan tahıl krizini açılan koridorla iyileştirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

SİYASİ ARENADA KÖPRÜ

Tahıl koridoruyla dünyanın buğday ihtiyacının karşılanmasına vesile olan Türkiye’nin büyük bir adım attığını ifade eden Kapila, “Türkiye, jeopolitik konumu sebebiyle tahıl koridoru oluşturarak çok önemli bir işe imza attı. Türkiye’nin siyasi arenada köprü görevi görmesi dünyanın tahıl sevkiyatında bir dönüşüm oluşturdu. Türkiye burada edinmiş olduğu tecrübeyle birlikte global siyasetteki konumunu daha da güçlendirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türkiye birçok alanda çok önemli adımlar atıyor. Edinilen tecrübeyle daha büyük krizlerin önüne geçeceğini düşünüyorum. Yeni girişimler yapacağına inanıyorum, Türkiye dünyada ses getiren bir ülke konumuna geliyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum’dan dünyaya duyurdu: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum’dan dünyaya duyurdu: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim

Dünyanın dört yanındaki öğrencilerden TRT World Forum 2022'ye büyük ilgi
GÜNDEM
Dünyanın dört yanındaki öğrencilerden TRT World Forum 2022'ye büyük ilgi
Eşleşmeler belli oldu

Eşleşmeler belli oldu

​Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?
Fransa yarı finalde

Fransa yarı finalde

​İngiltere'yi mağlup eden Fransa, yarı finalde Fas'ın rakibi oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yakında ilan edeceğiz diyerek duyurdu: 85 yaş üstüne tek hekim

Şehir genelinde doğal gaz kesintisi

Şehir genelinde doğal gaz kesintisi

Valilik açıklama yaptı: ​Kısıtlı alanlara veriliyor.

Kılıçdaroğlu'nun 'millet teknoloji görsün' açıklamasına tepki.

'Gerekirse altyapıdan <br>oyuncu alacağım'

'Gerekirse altyapıdan
oyuncu alacağım'

Abdullah ​Avcı'dan oyunculara sert uyarı.

Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

​Ronaldo Dünya Kupası'na veda etti.
Peri masalı sürüyor

Peri masalı sürüyor

​Fas, Portekiz'i eleyerek yarı finale yükseldi.
Bir bardak çay hepimizi sevindirdi: Mis kokusu UNESCO’da
Hayat

Bir bardak çay hepimizi sevindirdi: Mis kokusu UNESCO’da

Çay kültürümüz artık UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ndeki yerini aldı. Günlük hayatımızda hayli geniş bir yer tutan çay, edebiyat ve sanatta da kendini güçlü şekilde gösteriyor.
Kendi adıma son kez destek istiyorum
Gündem

Kendi adıma son kez destek istiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Mücadele’nin sembolü Samsun’dan siyasi yürüyüşüne ilişkin anlamlı mesajlar verdi. Erdoğan, “İnşallah 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye Yüzyılı'nın inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz” dedi. Toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, “Bu kardeşiniz 50 yıldır sadece halkıyla beraber yürüdü. Öyle ithal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda. Nedir o ithal danışmanlar filan falan. Geç o işleri geç. Türkiye'yi 20 yılda 3 kat büyütmüş olmamızı yeterli bulmuyor, en kısa sürede 2 kat daha büyüterek dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Kürt düşmanı PKK ve HDP'dir
Gündem

Kürt düşmanı PKK ve HDP'dir

İçişleri Bakanlığı’nın 2023 bütçesinin görüşülmesi sırasında Bakan Süleyman Soylu ile HDP vekilleri arasında kavga çıktı. HDP’liler Soylu’ya “Kürt düşmanı” dedi. Soylu da, “Kürt düşmanı, on yaşında eline silah veren HDP/PKK’dır. Son beş yılda PKK’dan gelen kişiler var. Bizi HDP dağa gönderdi dediler. Esas hesabı siz vereceksiniz siz” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.