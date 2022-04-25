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Dünya Ukraynada beş tren istasyonuna saldırı Ölü ve yaralılar var
AVRUPA

Ukrayna'da beş tren istasyonuna saldırı: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna Demiryolları, ülkenin orta ve batısında 5 istasyona saldırı düzenlendiğini açıkladı. Olayların ardından ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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Haber Merkezi Diğer
Son dakika: ​Ukraynada beş tren istasyonuna saldırı: Ölü ve yaralılar var
Ukrayna'da tren istasyonuna saldırı.

Ukrayna Demiryolları Rus güçlerinin, ülkenin orta ve batısındaki bölgelerde 5 tren istasyona saldırı düzenlendiğini aktardı. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Demiryollarının baş yetkilisi Oleksander Kamyshin, saldırıların tamamın bir saat içinde gerçekleştiğini ve detayların araştırıldığını söyledi.

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Hedef asker ve mühimmat

Daha önce de benzer saldırılar gerçekleştiren Rusya Savunma Bakanlığı konuyla ilgili, Ukrayna'ya askeri mühimmat taşıyan trenler ile askeri hareketliliğin yaşandığı istasyonların hedef alındığını duyurmuştu.

Trenlerin rotaları değiştirildi

"Rus kuvvetleri sistematik olarak demiryollarımızı yok ediyor" sözlerine yer veren Kamishin, saldırıyla ilgili ayrıntıları araştırdıklarını söyledi. Ölü ve yararlılarla ilgili henüz bir bilgi verilmedi. Trenlerin rotaları güvenlik nedeniyle değiştirildi.

Ayrıntılar geliyor...

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