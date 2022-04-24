Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 213 çocuk hayatını kaybetti.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’tan beri devam eden savaşta siviller büyük zarar gördü. Sadece askeri noktaları değil, sivil yapıları da hedef alan Rus saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Ukrayna Başsavcılığı’nın basın servisinden yapılan açıklamada, “Rus ordusunun saldırılarında 602’den fazla çocuk acı çekti. Saldırılarda 213 çocuk hayatını kaybetti ve 389’dan fazla çocuk da yaralandı. İşgal edilen ve kurtarılan bölgelerdeki çalışmalar devam ettiği için bunlar son rakamlar değil” ifadeleri kullanıldı.



Bölgelerdeki can kayıpları açıklandı



Rusya’nın Ukrayna’daki birçok bölgeye saldırıları sürerken Ukrayna Başsavcılığı’nın basın servisinden yapılan açıklamada, Donetsk bölgsinde 122, Kiev bölgesinde 114, Harkov bölgesinde 91, Çernihiv bölgesinde 66, Herson bölgesinde 44, Mikolayiv bölgesinde 43, Luhansk bölgesinde 37, Zaporijya bölgesinde 27, Sumi bölgesinde 17, başkent Kiev’de 16 ve Jitomir bölgesinde 15 çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

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Rusya’nın dün Odessa’daki sivil alanlara düzenlediği saldırıda 3 aylık bir bebek annesi ile birlikte hayatını kaybetmişti.

FOTOĞRAF 4 İtalya’nın Trieste limanından yola çıkan, Yunanistan’ın Santorini Adası’ndan sonra Bodrum’a uğrayan, bin 200 yolcu kapasiteli \"Artania\" adlı kruvaziyer, bu sabah Çeşme Ulusoy Limanı’na demirledi. 527 yolcu ve 449 mürettebatın bulunduğu kruvaziyerin limana yanaşması sırasında Ulusoy Limanı’na ait romörkör su sıkarak gösteri yaptı. Çeşme Belediye Bandosu’nun çaldığı marşlar ve şarkılarla limana yanaşan gemiyi, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve eşi Nuriş Oran, Ulusoy Denizyolları İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Mesut Cesur, Ulusoy Çeşme Liman Müdürü Celal Ulaş, Çeşme Liman Başkanı Eray Aykanat, Maskot A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Subay karşıladı. Başkan Oran, karşılama sırasında gemi kaptanına çiçek ve Çeşme ürünlerinden oluşan çeşitli hediyeler verirken, gemi kaptanı da Başkan Oran’a geminin maketini verdi. Ulusoy Çeşme Liman Müdürü Celal Ulaş da gemi kaptanına bir plaket verdi. Yolcuların bir kısmı otobüslerle İzmir, Selçuk, Meryemana ve Efes turuna giderken, tura katılmayan yolcular da Çeşme gezisine çıktı. Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, 15 Aralık tarihine kadar 77 kruvaziyer geminin Çeşme’ye geleceğini açıklayarak \"Çeşme dünyanın gözdesi bir yer. Bugün kruvaziyer gemilerinden ilki bağlandı. Bu yıl içerisinde 77 gemilik bir anlaşmamız var ama bu sayı daha da artabilir. Şu anda 500 civarında Alman misafirimizi ağırlayacağız. Çeşme’ye hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Pandemi sürecinin kruvaziyer seferlerinin yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Artania yolcu gemimiz az önce Çeşme Limanı’mıza giriş yaptı. Bugün bine yakın misafirimizi Çeşme Limanı’nda 2,5 yıl sonra ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Buraya onları karşılamaya geldik. İnşallah bu yolcu gemilerinin devamı gelecek. Çeşme esnafımıza, yarımada esnafımıza bereket getirecek” diye belirtti. 2 Kasım 2019 yılından bu yana ilk kruvaziyer geminin Çeşme’ye geldiğini açıklayan Ulusoy Genel Müdürü Mesut Cesur da, \"Pandemi nedeniyle 2,5 senelik bir ara verildi. Bu sene başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. 77 sefer, yaklaşık 60 bin yolcu bekliyoruz. Bu yolcuların getirilmesi başka bir şey, buradan memnun ayrılmaları çok önemli. Çeşmelilerin, esnafımızın kendileriyle olan ilişkileri, buradan memnun ayrılmaları, yolcu turizmini katlayarak büyütecek. Umarım buradan güzel ayrılırlar. İnşallah başarılı bir sezon geçiririz, Çeşme’ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. 2,5 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer Çeşme’de Pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından ilk kruvaziyer gemi İzmir Çeşme'ye geldi. "Artania" adlı kruvaziyer, Çeşme Ulusoy Limanı'nda Çeşme Belediye Bandosu ve zeybek gösterisiyle karşılandı. BiP'te paylaş

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