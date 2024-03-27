Soykırımın asli ortağı ABD: BMGK'nın kararı 'bağlayıcı değil' dedi

İşgalci güç İsrail'in 6 aydır Gazze'de yürüttüğü soykırım politikasına askeri, siyasi ve ekonomik destek sağlayan ABD'de Biden yönetimi önceki gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen "Gazze'de acil ateşkes" kararını "bağlayıcı değil" diyerek soykırımdaki ortaklığını göz önüne serdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, BMGK'nın kararının "bağlayıcı olmadığını" savundu ve İsrail'e desteklerinin tam olduğunu yineledi. ABD'nin daha önce Gazze'de ateşkes talebi için yapılan dört oylamada veto hakkı kullanmasına rağmen bu kez çekimser kalarak kararın geçmesini sağlamasına açıklama getiren Kirby, tasarının geçmesine rehine anlaşmasına atıf yapması dolayısıyla göz yumduklarını, Hamas'a kınama içermemesi sebebiyle de evet oyu kullanmadıklarını anlattı.

İSRAİL'İN ARKASINDAYIZ

Başından beri rehinelerin serbest bırakılmasını ateşkes anlaşmasının ana parçası olarak gördüklerini kaydeden Kirby, "Halen İsrail'in arkasındayız. An itibarıyla Hamas'a karşı kendilerini koruyabilmeleri için gerekli araç ve askeri imkanları sağlamaya devam ediyoruz. İsrail'in kendini savunması anlamında neyi yapıp yapamayacağı konusunda bu bağlayıcı olmayan tasarıyla değişen bir şey yok" yorumunu yaptı. İsrail hükümeti, BMGK'da ateşkes tasarısının geçmesinin ardından Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın başkanlığındaki heyetin Washington ziyaretini iptal etmişti. İsrail hükümetinin tavrına da değinen Kirby, "ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki ilişkilerde bir seviye kaybı yaratmadı" diye konuştu.

SİLAH SAĞLANMASINI SAVUNDU

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, BMGK kararının bağlayıcı olmadığını söyleyerek bunun uluslararası hukukçuların alanına girdiğini belirtti. Açıklamasında, ABD'nin İsrail'e sağladığı silahlara da değinen Miller, İsrail tarafının söz konusu silahları "hukuka uygun şekilde" kullanacağına dair güvence verdiğini ifade etti. Miller, İsrail'den bu güvenceyi Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın verdiğini ve silahların hukuksuz kullanımına dair bir kanıt olmadığını vurguladı.

İŞGALCİ GÜÇ MEYDAN OKUDU

ABD'li yetkililerin bu tavrı, BMGK'da yapılan acil ateşkes çağrısına rağmen işgalci İsrail devletini cesaretlendiriyor. Konuya dair açıklamalarda bulunan İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Yisrael Katz, "İsrail ateşi kesmeyecek. Hamas'ı yok edeceğiz" dedi. Katz, "Son İsrailli esiri kurtarana kadar savaşmaya devam edeceğiz" dedi. İşgal güçlerinin işkence, cinsel istismar, tahcir, hastane ve eğitim kurumlarını hedef alma gibi çok sayıda insanlık karşıtı savaş suçu işlediği kayıt altına alınmış ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından alınan kararla da bu ihlallerin durdurulması talep edilmişti.

Öte yandan, BMGK'nın geçici 10 üyesinin temsilcileri ABD'li yetkililerin açıklamalarına tepki göstererek kararın bağlayıcı olduğunu bildirdi. Grup adına açıklamada bulunan Mozambik'in BM Daimi Temsilcisi Filipe Chidumo, "Tüm BM Güvenlik Konseyi kararları bağlayıcıdır ve bunlara uyulması zorunludur" vurgusunu yaptı.

Skandal hatayı 3 ay sonra düzeltti

Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği Aksa Tufanı harekâtına ilişkin türlü yalanlar yayınlayan Batı medyası çark etmeye başladı. Hamas üyelerinin İsrailli kadınlara tecavüz edip bebeklerin kafasını kestiği yönündeki haberler yalanlanmaya devam ediyor. ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden New York Times (NYT), "Hamas üyelerinin İsrailli kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu"na ilişkin haberini 3 ay sonra düzeltti. NYT'nin yeni makalesinde, İsrailli iki kadına tecavüz edildiği iddiasına yer verdiği "Sessiz Çığlıklar" adlı makaleyi 28 Aralık'ta yayımlamasından yaklaşık üç ay sonra kendi kaynaklarını çürüten yeni detaylar yer aldı. Gazetede Nova Müzik Festivali'nin yapıldığı yerde 7 Ekim'de düzenlenen baskınla ilgili yeni makalesinde, "İsrailli bir askeri sağlık görevlisinin, 7 Ekim'de Hamas liderliğindeki terör saldırısında öldürülen iki gencin cinsel saldırıya uğradığını belirten açıklamasını çürüten yeni bir video ortaya çıktı" denildi. Gazetede, "Kibbutz'daki bir evde cinsel şiddet belirtilerine sahip, kısmen giyinik iki genç kızın cesedini gördüğünü söyleyen" İsrailli sağlık görevlisinin iddiasına karşın bölge sakini Nili Var Sinai'nin, "Bu haber yanlış" sözleri yer aldı.











