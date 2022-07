Srebrenitsa’da 50 soykırım kurbanı daha bugün törenle toprağa verilecek: 27 yıldır vedalaşıyoruz

Srebrenitsa kentinde 11 Temmuz 1995'te başlayan soykırımda hayatta kalmak isteyen Boşnak sivillerin Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı 110 kilometrelik orman yolunda düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne, 5 bin kişi katıldı. Sırp birliklerin en az 8 bin 372 Boşnak sivili acımasızca öldürdüğü soykırımın 27. yılı anma etkinlikleri kapsamında, bu yıl 18'incisi düzenlenen yürüyüşün katılımcıları, Nezuk kasabasından hareket etti. Temmuz 1995'te sahne olduğu katliamlar nedeniyle halk arasında "ölüm yolu" olarak da nitelendirilen orman yolunda 3 gün boyunca devam edecek yürüyüş, her gün ortalama 35 kilometre yürüyecek katılımcıların 10 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşmasıyla son buldu.

HER SENE ONLARLA VEDALAŞIYORUZ

Yürüyüşe katılan Nermin Leto, "Bayramın, Srebrenitsa katliamının yıl dönümüne denk gelmesi özel bir an. Bu yürüyüş önemli, çünkü yaşanılan olayın unutulmaması gerekiyor. Biz de onun için buradayız. 27 yıl önce yaşanan bu katliamın kurbanlarıyla her sene vedalaşıyoruz. Duygu seli oluşturuyor. Unutturmamak ve şehitlerimizi anmak için bu yürüyüşe katılıyorum" dedi. Yürüyüşe her yıl düzenli katılan ve katliamda yakınlarını kaybeden Mevlidin Salahovic, "Hüzünlü bir ortamda yürüyoruz. Türkiye her zaman acımıza ortak oluyor. İnsanlar işkence çekerek Avrupa'nın ortasında öldürüldü ve Batı buna ses çıkarmadı, görmedi, duymadı. Ailemden 10 kişiyi kaybettim. 27 yıl önce büyüklerimizin yaşadıkları acıları her zaman hatırlayacağız ve acımız hep taze. Bu yaşanılan olay unutulmayacak ve bir daha asla bir olayın yaşanmasını istemiyorum" diye konuştu. Bosnalıların acılarına ortak olmak için Türkiye'den yürüyüşe katılan Murat Aydınlı, "Şehitler olunca geldik. Bizim Çanakkale’miz var. Eğer o gün Çanakkale geçilseydi, Boşnakların yaşadıklarını biz yaşayacaktık. Bosnalılar, çok büyük acılar çekmişler. Cesetlere bile saygı duymamışlar, vahşet yaşanmış. Boşnaklı kardeşlerimizin yaşadıkları acılarına ortak olmak için buradayız" şeklinde konuştu.

BARIŞ YÜRÜYÜŞÜ'NE KIZILAY DESTEĞİ

Barış Yürüyüşü etkinliğine Türk Kızılayı da katkı sağladı. Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyon Başkanı Suat Sokullu, "Türk Kızılay'ı son beş yıldır 'Barış Yürüyüşü'nde faaliyet gösteriyor. Hatta son üç yıldır Barış Yürüyüşü Komitesi'nde yer alıyoruz. Bu yıl Bayrama denk gelmesinden dolayı 3 bin kişilik yemek ikram ettik. Yürüyüşün sürdüğü 3 gün boyunca da su ve meyve suyu dağıtımları yapıyoruz. Çadırlarımız ile katılımcılara barınma imkanı da sağlıyoruz. Türk Kızılay'ına ilgi büyük ve her geçen gün tanınırlığımız artıyor" dedi. Barış Yürüyüşü Organizasyon Komite Başkanı Mirsad Bayroviç, Türk halkının her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

50 soykırım kurbanı defnedilecek

Srebrenitsa soykırımının 27'nci yıl dönümünde, kimlik tespiti yapılan 50 soykırım kurbanı daha bugün toprağa verilecek. Potoçari'ye ulaşan 50 cenaze, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasına yerleştirildi. Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınan tabutlar, bugün kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Bu kurbanların en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Salim Mustafic olurken en yaşlı soykırım kurbanı 59 yaşında olan Husejin Krdzic olarak kayıtlara geçti. Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 671 soykırım kurbanının mezarı bulunurken bu sayı, 11 Temmuz'da 6 bin 721'e yükselecek. Srebrenitsa annelerinden Münire Gabeljic, “11 Temmuz 1995'te de sevdiklerimizden sonsuza kadar ayrıldık. Acıları 27 yıldır her geçen zaman daha ağır geliyor. Hele bu yıl bayramın, anma törenlerine denk gelmesi onlarsız acımızı ikiye katladı" dedi.

NUMAN KURTULMUŞ KATILACAK

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da soykırımın 27. yılı kapsamında düzenlenecek anma törenlerine katılacak. Türkiye heyetinde,

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Bursa Milletvekili Refik Özen ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da bulunacak.

Sonunda cenaze namazını kılabileceğiz

1995’te yaşanan soykırımda öldürülen kurbanlar arasında yer alan ve kemikleri Haziran 2021’de bulunan Elvir Muminovic, bugün toplu cenaze töreninde son yolculuğuna uğurlanacak. Kardeşi Almir Muminovic, kardeşinin geçen yıl ulaşılan kemik kalıntılarının tam olmadığını aktararak, “Maalesef vücudu tam değildi ama büyük bir kısmı bulundu. Kimliğinin tespit edildiğini duyunca sanki bir saat önce öldürülmüş gibi hissettim.

Ama yine de kemiklerini bulduğumuz ve defnedeceğimiz için mutluyum. Sonunda cenaze namazını kılabileceğiz ve mezarının nerede olduğunu bileceğiz. Çocuklarım amcalarının mezarının yerini bilecek. Çok zor bir durum.” dedi.

O günleri anlatan müze

Soykırımın yaşandığı önemli alanlardan biri olan eski akü fabrikası, “Potoçari Soykırım Kurbanlarını Anma Müzesi” ne dönüşmüştü. Müzede, soykırımdan geriye kalan fotoğraflar, kurbanların kişisel eşyaları ve kazılarda çıkanlar materyaller sergileniyor.

180 ülkeden 9 bin eşarp sergileniyor

Srebrenitsa’da soykırımın 27’inci yılı etkinlikleri kapsamında “Bir Annenin Eşarbı” isimli proje, Srebrenitsa Anıt Merkezi’nde sergilendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 2010’daki Srebrenitsa anma törenlerinde taktığı başörtüsünün de aralarında bulunduğu projede 180 ülkeden 9 bin eşarp yer alıyor. Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Başkanı Munira Subasic, eşarpların gelecek yıl ABD’nin New York kentinde bulunan BM binası önünde sergileneceğini söyledi.

