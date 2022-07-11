Dünya Srebrenitsada 50 soykırım kurbanı daha bugün törenle toprağa verilecek 27 yıldır vedalaşıyoruz
AVRUPA

Srebrenitsa’da 50 soykırım kurbanı daha bugün törenle toprağa verilecek: 27 yıldır vedalaşıyoruz

Bu yıl toprağa verilecek kurbanların en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Salim Mustafic, en yaşlısı 59 yaşındaki Husejin Krdzic. Potoçari Anıt Mezarlığı’ndaki mezar sayısı da 6 bin 721’e yükselecek. Kurbanları anmak için düzenlenen ‘Barış Yürüyüşü’ne katılan Nermin Leto, “27 yıl önceki katliamın kurbanlarıyla her sene vedalaşıyoruz” dedi.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Srebrenitsa’da 50 soykırım kurbanı daha bugün törenle toprağa verilecek: 27 yıldır vedalaşıyoruz
50 soykırım kurbanı daha bu- gün törenle toprağa verilecek.

Srebrenitsa kentinde 11 Temmuz 1995'te başlayan soykırımda hayatta kalmak isteyen Boşnak sivillerin Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı 110 kilometrelik orman yolunda düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne, 5 bin kişi katıldı. Sırp birliklerin en az 8 bin 372 Boşnak sivili acımasızca öldürdüğü soykırımın 27. yılı anma etkinlikleri kapsamında, bu yıl 18'incisi düzenlenen yürüyüşün katılımcıları, Nezuk kasabasından hareket etti. Temmuz 1995'te sahne olduğu katliamlar nedeniyle halk arasında "ölüm yolu" olarak da nitelendirilen orman yolunda 3 gün boyunca devam edecek yürüyüş, her gün ortalama 35 kilometre yürüyecek katılımcıların 10 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşmasıyla son buldu.

HER SENE ONLARLA VEDALAŞIYORUZ

Yürüyüşe katılan Nermin Leto, "Bayramın, Srebrenitsa katliamının yıl dönümüne denk gelmesi özel bir an. Bu yürüyüş önemli, çünkü yaşanılan olayın unutulmaması gerekiyor. Biz de onun için buradayız. 27 yıl önce yaşanan bu katliamın kurbanlarıyla her sene vedalaşıyoruz. Duygu seli oluşturuyor. Unutturmamak ve şehitlerimizi anmak için bu yürüyüşe katılıyorum" dedi. Yürüyüşe her yıl düzenli katılan ve katliamda yakınlarını kaybeden Mevlidin Salahovic, "Hüzünlü bir ortamda yürüyoruz. Türkiye her zaman acımıza ortak oluyor. İnsanlar işkence çekerek Avrupa'nın ortasında öldürüldü ve Batı buna ses çıkarmadı, görmedi, duymadı. Ailemden 10 kişiyi kaybettim. 27 yıl önce büyüklerimizin yaşadıkları acıları her zaman hatırlayacağız ve acımız hep taze. Bu yaşanılan olay unutulmayacak ve bir daha asla bir olayın yaşanmasını istemiyorum" diye konuştu. Bosnalıların acılarına ortak olmak için Türkiye'den yürüyüşe katılan Murat Aydınlı, "Şehitler olunca geldik. Bizim Çanakkale’miz var. Eğer o gün Çanakkale geçilseydi, Boşnakların yaşadıklarını biz yaşayacaktık. Bosnalılar, çok büyük acılar çekmişler. Cesetlere bile saygı duymamışlar, vahşet yaşanmış. Boşnaklı kardeşlerimizin yaşadıkları acılarına ortak olmak için buradayız" şeklinde konuştu.

BARIŞ YÜRÜYÜŞÜ'NE KIZILAY DESTEĞİ

Barış Yürüyüşü etkinliğine Türk Kızılayı da katkı sağladı. Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyon Başkanı Suat Sokullu, "Türk Kızılay'ı son beş yıldır 'Barış Yürüyüşü'nde faaliyet gösteriyor. Hatta son üç yıldır Barış Yürüyüşü Komitesi'nde yer alıyoruz. Bu yıl Bayrama denk gelmesinden dolayı 3 bin kişilik yemek ikram ettik. Yürüyüşün sürdüğü 3 gün boyunca da su ve meyve suyu dağıtımları yapıyoruz. Çadırlarımız ile katılımcılara barınma imkanı da sağlıyoruz. Türk Kızılay'ına ilgi büyük ve her geçen gün tanınırlığımız artıyor" dedi. Barış Yürüyüşü Organizasyon Komite Başkanı Mirsad Bayroviç, Türk halkının her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

50 soykırım kurbanı defnedilecek

  • Srebrenitsa soykırımının 27'nci yıl dönümünde, kimlik tespiti yapılan 50 soykırım kurbanı daha bugün toprağa verilecek. Potoçari'ye ulaşan 50 cenaze, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasına yerleştirildi. Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınan tabutlar, bugün kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Bu kurbanların en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Salim Mustafic olurken en yaşlı soykırım kurbanı 59 yaşında olan Husejin Krdzic olarak kayıtlara geçti. Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 671 soykırım kurbanının mezarı bulunurken bu sayı, 11 Temmuz'da 6 bin 721'e yükselecek. Srebrenitsa annelerinden Münire Gabeljic, “11 Temmuz 1995'te de sevdiklerimizden sonsuza kadar ayrıldık. Acıları 27 yıldır her geçen zaman daha ağır geliyor. Hele bu yıl bayramın, anma törenlerine denk gelmesi onlarsız acımızı ikiye katladı" dedi.

NUMAN KURTULMUŞ KATILACAK

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da soykırımın 27. yılı kapsamında düzenlenecek anma törenlerine katılacak. Türkiye heyetinde,

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Bursa Milletvekili Refik Özen ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da bulunacak.

Sonunda cenaze namazını kılabileceğiz

1995’te yaşanan soykırımda öldürülen kurbanlar arasında yer alan ve kemikleri Haziran 2021’de bulunan Elvir Muminovic, bugün toplu cenaze töreninde son yolculuğuna uğurlanacak. Kardeşi Almir Muminovic, kardeşinin geçen yıl ulaşılan kemik kalıntılarının tam olmadığını aktararak, “Maalesef vücudu tam değildi ama büyük bir kısmı bulundu. Kimliğinin tespit edildiğini duyunca sanki bir saat önce öldürülmüş gibi hissettim.

Ama yine de kemiklerini bulduğumuz ve defnedeceğimiz için mutluyum. Sonunda cenaze namazını kılabileceğiz ve mezarının nerede olduğunu bileceğiz. Çocuklarım amcalarının mezarının yerini bilecek. Çok zor bir durum.” dedi.

O günleri anlatan müze

Soykırımın yaşandığı önemli alanlardan biri olan eski akü fabrikası, “Potoçari Soykırım Kurbanlarını Anma Müzesi” ne dönüşmüştü. Müzede, soykırımdan geriye kalan fotoğraflar, kurbanların kişisel eşyaları ve kazılarda çıkanlar materyaller sergileniyor.

180 ülkeden 9 bin eşarp sergileniyor

Srebrenitsa’da soykırımın 27’inci yılı etkinlikleri kapsamında “Bir Annenin Eşarbı” isimli proje, Srebrenitsa Anıt Merkezi’nde sergilendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 2010’daki Srebrenitsa anma törenlerinde taktığı başörtüsünün de aralarında bulunduğu projede 180 ülkeden 9 bin eşarp yer alıyor. Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Başkanı Munira Subasic, eşarpların gelecek yıl ABD’nin New York kentinde bulunan BM binası önünde sergileneceğini söyledi.

Srebrenitsa soykırımının kimliği belirlenemeyen kurbanlarının kemikleri korunacak
DÜNYA
Srebrenitsa soykırımının kimliği belirlenemeyen kurbanlarının kemikleri korunacak

İnsanlığın 26 yıldır kanayan yarası: Srebrenitsa
FOTOĞRAF 11
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Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerce ele geçirilmesinin ardından başlayan ve kısa zaman içinde 8 binden fazla Boşnak sivilin hunharca öldürüldüğü soykırım, Boşnak halkının kanayan yarası olmayı sürdürüyor.
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Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımı, aradan geçen 26 yıla rağmen kurban yakınlarının en derin acısı olarak yüreklerdeki yerini koruyor.
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Srebrenitsa soykırımının 26'ncı yıl dönümü kapsamında anma programı ve cenaze töreninin düzenleneceği 11 Temmuz Pazar günü, kimlik tespiti yapılan ve ailesinin onay verdiği 19 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek.
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Aradan geçen yıllara rağmen hala binden fazla soykırım kurbanının cenazesinin bulunamamış olması Srebrenitsa'da yaşanan zulmün ne derece büyük olduğunun en önemli göstergelerinden birisi olarak kabul ediliyor.
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Srebrenitsa'da Sırp güçler tarafından öldürüldükten sonra toplu mezarlara gömülen binlerce soykırım kurbanının daha sonra başka yerlere nakledildiği biliniyor. Soykırımdan sonra açılan toplu mezarlardan çıkarılan ceset kalıntıları tam olmasa da binlerce aile yakını sevdiklerinin bulunabilen birkaç kemiğini toprağa vermenin ve bir mezar taşı olsun düşüncesinin hem hüznünü hem de huzurunu yaşıyor.
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Bu yıl toprağa verilecek kurbanlardan en genci, öldürüldüğünde 16 yaşında olan Azmir Osmanovic'in sadece kafatasına ait kemik kalıntıları toprağa verilecek. Potoçari Anıt Mezarlığı'na bugüne kadar 6 bin 652 soykırım kurbanı defnedildi.
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Lahey'deki uluslararası mahkeme tarafından aralarında Srebrenitsa soykırımının da bulunduğu birçok savaş suçundan müebbet hapse mahkum edilen Ratko Mladic, 11 Temmuz 1995 günü emrindeki Sırp askerlerle Srebrenitsa'yı ele geçirdi. Sırp bayramı arifesinde Srebrenitsa'yı Sırp milletine armağan ettiklerini söyleyen Mladic, Nihayet bu topraklarda Türklerden (bölgede Müslümanlar için kullanılan ifade) intikam alma zamanı gelmiştir. ifadelerini kullandı.
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Şehirde yaşayan siviller, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde bölgede görev yapan Hollandalı askerlere sığınarak hayatta kalmayı umsa da Hollandalılar istisnasız herkesi Sırp birliklerine teslim etti. Nihayetinde yalnızca birkaç gün içinde Srebrenitsa ve civarındaki yerleşimlerden en az 8 bin 372 kişi acımasızca katledildi, çok sayıda aile evlerinden sürgün edildi.
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Srebrenitsa'nın Sırp askerlerin eline geçmesinin ardından Hollandalılara sığınmak istemeyen Boşnakların bir bölümü orman yolundan Bosna Hersek Ordusunun kontrolündeki bölgeye ulaşmak istedi. Orman yolunu seçenlerin büyük çoğunluğunun kaderi de BM üssüne sığınanların kaderiyle aynı oldu. Halk arasında ölüm yolu olarak da anılan orman yolundan giden binlerce Boşnak sivil, Sırpların kurduğu tuzaklarda hayatını kaybetti.
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Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılında aldığı kararda, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenitsa ve civarında yaşananları soykırım olarak nitelendirdi. Sırp komutan Mladic, ICTY'de görülen davada, aralarında soykırımın da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edilirken, 8 Haziran'da görülen temyiz duruşmasında müebbet hapis cezası onandı. Savaş döneminde Bosnalı Sırpların lideri olan Radovan Karadzic de Sebrenitsa soykırımı dahil birçok suçtan önce 40 yıl, ardından temyiz davasında müebbet hapse mahkum oldu.
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ICTY'de görülen Srebrenitsa davalarında ayrıca Radislav Krstic 35 yıl, Vidoje Blagojevic 15 yıl, Vujadin Popovic ve Ljubisa Beara müebbet, Drago Nikolic 35 yıl, Ljubomir Borovcanin 17 yıl, Vinko Pandurevic 13 yıl, Radivoje Miletic 19 yıl ve Milan Gvero 5 yıl hapis cezası aldı. Bosna Hersek Mahkemesinde görülen başka bir davada ise 13 Temmuz 1995'te 1000'e yakın Boşnak sivilin katledilmesi suçundan Milorad Trbic 30 yıl hapisle cezalandırıldı. Farklı mahkemelerde görülen Srebrenitsa davalarında bugüne kadar 45 Sırp'a, toplam 699 yıl hapis cezası verildi. Öte yandan, eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milosevic de Srebrenitsa'daki soykırımla suçlanmış ancak yargılanması sürerken cezaevinde ölmüştü.
İnsanlığın 26 yıldır kanayan yarası: Srebrenitsa
Sırp birliklerinin Temmuz 1995'te 8 binden fazla Boşnak sivili öldürdüğü Srebrenitsa soykırımı, aradan 26 yıl geçmesine rağmen kurban yakınlarının ve Boşnak halkının kanayan yarası olmaya devam ediyor.



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