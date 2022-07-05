Srebrenitsa soykırımının kimliği belirlenemeyen kurbanlarının kemikleri korunacak

Srebrenitsa Anıt Merkezi Sözcüsü Almasa Salihovic, yaptığı açıklamada, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında öldürülen, kemikleri bulunmuş ancak kimlikleri tespit edilememiş 90 kurbana ait kalıntıların anıt merkezince korunacağını ifade etti.

Salihovic, Anıt Merkezi temsilcileri, Bosna Hersek Savcılığı ve Kayıp Kişiler Enstitüsüyle geçen hafta düzenlenen toplantıda kimliği tespit edilememiş kurbanların durumunun ele alındığını kaydetti.

Kimlikleri tespit edilememiş kemik kalıntılarının yıllardır morglarda tutulduğunun altını çizen Salihovic, "Bu kemiklerin defin işlemini yapamıyoruz çünkü kimlik tespiti yapacak kimse yok. Bazı kurbanların yakınları da hayatta olmadığı için kimlik tespiti yapamıyoruz." dedi.

Salihovic, Srebrenitsa Anıt Merkezi'nin, savaş yıllarında Hollanda taburunca kullanılan ve "Mavi Hotel" olarak bilinen binayı, bu kemiklerin muhafaza edileceği bir alana çevirmeyi düşündüğünü ve kimliği tespit edilememiş kurbanlara ait kemiklerinin morglardan çıkarılıp bu alanda tutulmasının planlandığını belirtti.

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Bu arada, bu yıl 11 Temmuz'da düzenlenecek anma ve cenaze töreninde 50 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 671 soykırım kurbanının mezarı bulunuyor.