Su seviyesi düştü Panama kilitlendi

Atlas Okyanusu’nu Pasifik Okyanusu’na bağlayan dünyanın en önemli kanalları arasındaki Panama Kanalı alarm veriyor. Bir yolcu uçağından geçilen görüntülerde, kuraklık nedeniyle kanala giriş yapamayan ve körfezde bekleyen onlarca gemi olduğu ortaya çıktı. İklim krizinin neden olduğu gelişme, küresel ticaret krizi endişelerini ortaya çıkardı. 1914 yılından 2002 yılına dek, yaklaşık 800 bin geminin geçtiği tahmin edilen Panama Kanalı’ndan her yıl 14 binden fazla gemi geçerken, 109 senelik kanal tarihinde en kurak dönemin yaşandığı kaydedildi. Kanal vasıtasıyla taşınan yük miktarı 203 milyon tonu geçerken, yaşanacak olası bir krizin ticaret zincirinde büyük bir kırılmaya sebebiyet vereceği düşünülüyor. 2021 yılında Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlayan Süveyş Kanalı’nda karaya oturan Evergreen isimli şirkete ait Ever Given isimli dev yük gemisi 7’nci günde kurtarılabilmiş olay nedeniyle tedarik zincirinin aksaması sonrası dünya ekonomisi büyük zarar görmüştü.