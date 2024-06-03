Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi konusu, Türkiye'de uzun yıllardır gündemde olan ve milyonlarca insanı etkileyen bir konudur. 90 bin taşeron işçiye kadro son dakika gelişmeleri torba yasa kapsamında takip ediliyor. Taşeron işçilerin kadroya alınmasına yönelik çeşitli düzenlemeler yapıldı. 80 bin 674 taşeron işçi geçtiğimiz yıllarda kadroya alındı. Yaklaşık 90 bin taşeron işçi kadro bekliyor. Hükümet, kalan taşeron işçilerin de kadroya alınması için çalışmalar yürütüyor. Konuyla ilgili yasal düzenlemeler ve son gelişmeler sık sık gündeme geliyor. Peki yeni torba yasada taşerona kadro var mı, olacak mı? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? Taşeron işçi hakları neler? İşte son durum gelişmeleri.

1 / 20 Taşerona işçiye kadro, yeni yılda torba yasa görüşmelerinin devam etmesi üzerine merak ediliyor. Taşeron işçi, bir kamu kurumunun veya kuruluşunun işinde, kendi bünyesinde istihdam etmek yerine, başka bir şirketten hizmet satın alarak çalıştırdığı işçidir. Taşeron işçiler, kamu kurumunun veya kuruluşunun işçisi değil, taşeron şirketin işçisidir. Peki Taşerona kadro çıktı mı? Taşerona kadro düzenlemesinde son durum nedir? Yeni torba yasa maddeleri arasında taşeron işçi kadro düzenlemesi var mı? İşte detaylar.



2 / 20 Taşeron işçilerin kadroya alınması, Türkiye'de uzun yıllardır tartışılan bir konudur. Taşeron işçiler, kamuda çalışan kadrolu işçilere göre daha az özlük hakkına sahiptir. Taşeron işçiler, kadrolu işçilere göre daha düşük ücret alır. Peki, Taşerona kadro verilecek mi, 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.

3 / 20 Taşeron işçilerin kadroya alınması, bu işçilerin özlük haklarının iyileştirilmesini ve eşitlik ilkesinin sağlanmasını sağlayacaktır. Kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkıda bulunacaktır.

4 / 20 Taşeron işçi kadro düzenlemesi ne durumda? 2023 yılında yapılan seçimlerden sonra, yeni hükümet, taşeron işçilerin kadroya alınması için çalışmalara başlamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçilerin kadroya alınmasının en kısa sürede gerçekleşeceğini açıklamıştı.

5 / 20 Taşerona kadro düzenlemesi son gelişmeler neler? Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.

6 / 20 Taşeron işçilere kadro ne zaman? Geçtiğimiz günlerde "Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" açıklamasında bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.

7 / 20 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, taşeron işçilerin kadroya geçişi hakkındaki soru önergesine yanıt verdi. Bakan Işıkhan, taşeron işçilerin kadroya geçişlerinin sürdüğünü ifade etti.

8 / 20 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taşeron işçilerin durumu hakkında İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ın soru önergesine yanıt verdi. Bakan taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

9 / 20 Taşeron işçiler ikramiye alacak mı? Taşerona kadro düzenlemesinin görüşülmekte olduğu bu süreçte, taşeron işçilere bir müjde daha verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, taşeron işçilere 2024 yılında da ilave tediye ödemesi yapılacak. İşçiler, aldıkları brüt maaşa göre ikramiye ödemesi alacaklar.



10 / 20 Bu gelişmeler ışığında, TBMM’deki torba yasa görüşmeleri ve özellikle taşeron işçilere yönelik düzenlemeler, milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen ve büyük bir heyecanla beklenen konular arasında yer alıyor. Taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci ve bu süreçteki gelişmeler, önümüzdeki günlerde daha da netleşecek.

11 / 20 696 Sayılı KHK ile Taşeron İşçilere Kadro Yolu Açıldı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında çalışan taşeron işçilerin, sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesi, 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile mümkün hale geldi. Bu düzenleme, taşeron işçilerin istihdam durumlarını düzenlemeyi amaçlıyor ve onlara daha güvenli bir çalışma ortamı sunmayı hedefliyor.

12 / 20 Taşerona kadro kimi kapsıyor? Bakan Işıkhan, 2023-2024 yıllarını kapsayan “Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü”nde yer alan önemli bir maddeye değindi. Söz konusu protokolde, 696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan kamu taşeron işçilerinin daimi kadroya geçirilmesi maddesi bulunuyor. Bu, 696 sayılı KHK dışında kalan taşeron işçilerin de kamu kurum ve kuruluşlarında daimi kadroya geçirilmesi için yapılan çalışmaları kapsıyor.

13 / 20 Bu süreçte, ilgili kamu kurumları tarafından yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar, taşeron işçiler için daha istikrarlı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasına yönelik adımlar içeriyor. Taşeron işçilerin kadro durumları, bu süreçte netlik kazanacak ve onların istihdam hakları daha da güçlenecek.

14 / 20 Bu düzenlemeler, taşeron işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmek, istihdam güvenliklerini artırmak ve çalışma hayatında daha adil şartlar oluşturmak adına büyük önem taşıyor. İşçilerin daimi kadroya geçişi, hem çalışanlar hem de kamu kurumları açısından pozitif etkilere sahip olacak.

15 / 20 Kadroya geçmeyi bekleyen taşeron işçiler için son dakika gelişmesi yaşandı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede taşeron işçiye kadro ve maaşlara iyileştirme gibi talepler masaya yatırılmıştı. TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu’nun toplandığını, toplantının bir bölümüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da katıldığını vurgulayan Atalay, şu bilgileri vermişti:

16 / 20 “Çalışma Bakanı, toplantıda geleceği noktayı anlattı. Emekli olanların yerine taşeron işçilerin kadroya alınması konusunu dile getirdik. Bugüne kadar bir işçi bile alınmadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz geçen haftaki toplantıda, Çalışma Bakanı’na TBMM’de Komisyon başkanı olduğu dönemde kararı kendilerinin aldığını ve kararın uygulanması gerektiğini söyledi.”

17 / 20 Bakan Işıkhan’ın sözleşmesi ocak ayından sonra başlayan kamu işçileri ve taşeron işçilerle ilgili olumlu ifadeler kullandığını belirten Atalay, “Bugün öğleden sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşeceğiz. Bakan Bey, dün akşam ‘konuştuklarımızı zapta alalım. Taşeronla ilgili bir şey yazacağım, sözleşmesi ocak ayından sonra olanların hepsinin farkını vereceğim. Sıkıntınızı gireceğim.’ dedi. Bazı arkadaşlar soruyor, ilave bir şey alır mısın? İlave bir şey konusunda kimse müspet bir şey söylemiyor.” diye konuşmuştu.

18 / 20 Taşeron İşçi Nedir? Taşeron işçi, alt işveren adı verilen bir aracı firma tarafından asıl işverene bağlı olarak çalıştırılan işçidir. Bu sistemde asıl işveren, belirli bir işin tamamını veya bir kısmını taşeron firmaya vererek, o işte çalışacak işçileri de taşeron firmadan temin eder. Taşeron işçiler , 4857 Sayılı İş Kanunu'na tabi olmakla birlikte, asıl işveren ile aralarında herhangi bir iş sözleşmesi bulunmaz. İş sözleşmeleri taşeron firma ile kurulur ve taşeron firma tarafından yönetilir.

19 / 20 Taşeron İşçilerin Hakları Neler? Taşeron işçilerin hakları, 6352 Sayılı Kanun ile 4857 Sayılı İş Kanunu'nda yapılan değişikliklerle önemli ölçüde korunmuştur. Bu değişikliklerden önce taşeron işçiler, asıl işverene kıyasla birçok haktan mahrum kalmaktaydı. Taşeron işçilerin şu anki hakları arasında şunlar yer almaktadır: